Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

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Üniversiteli Gülistan'ı aramak için 7 ilden ekipler geldi

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor. Gülistan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden arama- kurtarma ekibi gönderildi.