Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, birçok siyasetçi ve vatandaşlar katıldı. Ecevit’in mezarına konulmak üzere memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.
- Cenaze namazından önce Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları, "Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız” yazılı pankartlar açtı. Ecevit’in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit’in yanına defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı’na götürüldü.