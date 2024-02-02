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'Ramazan Hoca'nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

"Filozof Ramazan" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

15:46 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 15:46 - 2/02/2024 Cuma
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Ramazan Pişkin
Ramazan Pişkin

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınan E.B'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.


Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.


Ne olmuştu?


Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.


Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.




#Ramazan Pişkin
#Diyarbakır
#İstanbul
1 saat önce
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