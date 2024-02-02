'Ramazan Hoca'nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Gazze ve Aksa Tufanı ufkunda yeni sosyoloji yi gençlerle konuşmak üzere Diyarbakır ’dayız. Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği kampta gençlerin Gazze konusunda ne kadar hassas olduklarına şahit olmanın saadetini yaşıyoruz. Gençler kamp dolayısıyla Diyarbakır’a gelmişken şehri fetheden Halid bin Velid ve burada yatan şehit sahabeler dolayısıyla Diyarbakır’ın farklı bir yüzü ve tarihiyle ister istemez tanışmış oluyorlar. Aslında Diyarbakır’a gelenin ilk görmesi gereken yanıdır bu İslam şehrinin.