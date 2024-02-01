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Ramazan Hoca'nın katili yakalandı

Bakan Yerlikaya, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katilinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır" dedi.

14:26 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:26 - 1/02/2024 Perşembe
DHA

Ayrıntılar geliyor...

#Ramazan Pişkin
#Ali Yerlikaya
#Diyarbakır
#İstanbul
#Cinayet
6 dakika önce
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