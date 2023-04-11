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Ramazan'ın geleneksel tadını ve keyfini Four Seasons Hotel Bosphorus'ta yaşayın

Boğaz’ın etkileyici mavisine ve İstanbul ikonik silüetine bakan Four Seasons Bosphorus Ramazan ayı boyunca misafirlerini lezzetli ve bereketli iftar sofralarında ağırlıyor. İftar masalarında bir araya gelmenin huzurunu yaşatan otel, Ramazan’ın ruhunu yansıtan çok özel içerikler hazırladı.

23:51 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Four Seasons Bosphorus'ta Ramazan keyfi

Four Seasons Bosphorus'ta Ramazan keyfi

İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki benzersiz konumuyla Four Seasons Bosphorus, misafirlerini iftar sofralarında gelenekselleşen açık büfesi ile bir araya getiriyor. Türk Sanat Müziğinin huzur veren ezgileri eşliğinde tadını çıkarabileceğiniz açık büfede lezzetli iftariyeliklerden, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun zengin mezelerine, etli bamya, kuru patlıcan dolması ve içliköfteden serin şerbetlere kadar iştah açıcı seçenekler yer alıyor. Kilis kebabı, Karadeniz et döner, ızgara çeşitleri ve odun fırınında hazırlanan pide çeşitleri de damaklarda iz bırakıyor.



Executive Chef Görkem Özkan ve yetenekli ekibi tarafından titzlikle hazırlanan bu lezzetlere lokum, lokma, künefe, zerde, güllaç gibi enfes tatlıların yanı sıra çikolata ve dondurma köşeleri eşlik ediyor.


Terasın en güzel noktalarından birinde konumlanan Ocakbaşı ise soğuk ve sıcak başlangıçların, geniş kebap seçeneklerinin ve Türk tatlılarının yer aldığı şu leziz set menüyü misafirleriyle buluşturuyor:

İFTARİYELİKLER & SOĞUK BAŞLANGIÇLAR

pastırma, biberli rozbif, Kars gravyer, eski kaşar peyniri tulum peyniri, dil peyniri, kuru incir, hurma, kuru kayısı, bal kaymak, tahin & pekmez, Gemlik zeytini, ızgara yeşil zeytin

ÇORBA

süzme mercimek çorbası

ARA SICAKLAR

kuru patlıcan dolması, içli köfte

ANA YEMEK

karışık kebap, Adana kebap, tavuk şiş , kuzu pirzola, dana madalyon, ızgara domates & biber, patlıcanlı bulgur pilavı

TATLILAR

fıstıklı baklava, burma kadayıf, kazandibi tahinli ve cevizli kabak tatlısı, sütlu irmik helvası, güllaç



Açık büfe ve set menü seçeneklerinin yanı sıra, Four Seasons Bosphorus, aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte büyüleyici Boğaz manzarasına karşı lezzetli iftar sofralarında buluşabileceğiniz özel alanları ayırma imkanı da sunarak her zevke ve beklentiye göre keyifli vakit geçirme olanağı sağlıyor.


Ramazan boyunca Four Seasons Bosphorus’ta canlı fasıl müziğinin huzurlu makamlarını dinleyerek özenle hazırlanan geleneksel yemeklerin tadına varmak isteyenler +90 212 381 40 00 telefon numarası ile yerlerini ayırtabilir.


#Four Seasons Bosphorus Hotel
#Ramazan
#iftar
9 dakika önce
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