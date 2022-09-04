Rasim abi dualarla anıldı

23 Temmuz 2022’de aramızdan ayrılan Özdenören’in 40’ıncı günü için Ankara Hacı Bayram-ı Veli camiinde Mevlid-i Şerif okundu. Eşi, ailesi, dostları ve sevenleri mevlid için bir araya gelirken, Özdenören’in en küçük torunu Ali İlter, mevlidi dinlemeye gelenlere gül suyu dağıttı.

Hastalığından haberdar olduğu dönemde, “Daha yazacak çok şeyim vardı. Sadece onun için üzülüyorum” ifadelerini kullanan Özdenören 82 yıllık hayatında 40’a yakın esere imza attı ve yüzlerce yazısı yayınlandı. Türk edebiyatının usta kalemi Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları hastanesinde hayata gözlerini yummuştu.