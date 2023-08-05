Raylı sistemlerle kesintisiz ulaşım

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başta raylı sistem hatları olmak üzere ulaşım yatırımlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

GENİŞ KAPSAMLI SUNUM

Başkan Büyükkılıç’a kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ile ilgili konular üzerine sunum yapıldı. Büyükkılıç, ulaşım konusunda her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile gece, gündüz demeden fedakârca görev yapmaya devam ettiklerini belirterek, emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

KESİNTİSİZ ULAŞIM

Başkan Memduh Büyükkılıç, İldem’den Kayseri Şehir Hastanesi’ne uzanan hattın hizmete devam ettiğini ve test aşamasında olan Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arasının da kısa sürede hizmete gireceğini söyledi. Büyükkılıç, yeni raylı sistem ağı ile önemli noktalara güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacağını belirtti.

YENİ YAPILAN YOLLAR BİSİKLETSİZ OLMAYACAK

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlantı çalışmaları kapsamında yapılan yeni yola ilave edilen bisiklet şeridinde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri’nin bisiklet kullanımı açısından müsait bir şehir olduğunu ve bunu her zaman için önemsediklerini ifade etti. Büyükkılıç, daha önceki dönemlerde yapılmış olan yollara bisiklet yolları eklemenin zorluğuna dikkat çekerek yeni yapılan yolları mutlaka bisiklet şeridi ekleyerek hayata geçirdiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, kentte bisiklet kullanımına önem verdiklerini kaydederek, “İnşallah hem sağlık açısından hem çevrecilik açısından bisikletle ilgili Kayseri’mizde yaptığımız çalışmalara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızı da bu yönde teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizi de zaman zaman bisikletle ödüllendirmeye çalışıyoruz. Amacımız bir kültür oluşturmak” dedi.







