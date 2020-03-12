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İZMİR

Raylı ulaşımda yenilikçi fikirler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Raylı Ulaşım İnovasyon Maratonu, Türkiye’nin dört bir yanından genç beyinleri İzmir’de buluşturdu. Yazılım, tasarım ve mühendislik alanlarından oluşan ekipler İzmir’in raylı ulaşımında yenilikçi çözümler üretmek için yarıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Raylı Ulaşım İnovasyon Maratonu
Raylı Ulaşım İnovasyon Maratonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İzmir’de Raylı Ulaşım İnovasyon Maratonu düzenledi.

Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’ndeki tasarım maratonunda yazılım, tasarım ve mühendislik alanlarından öğrenciler ve mezunlardan oluşan 31 ekip yarıştı. Ekipler İzmir Metro A.Ş.’nin paylaştığı veriler ışığında ve mentörler eşliğinde; “yolculara, hangi vagonda ne kadar boş yer olduğunun bildirilmesi”, “makinist kontrolü ile yapılan frenlerde enerji tasarrufu”, “yangın durumlarında istasyonlardan en hızlı şekilde tahliye” ve “raylı ulaşım sistemleri için sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik” konularında yenilikçi çözümler üretebilmek için yarıştı.

BİRİNCİLİK METROBOT’UN

24 saat süren fikir maratonunun sonunda, tüm ekipler tek tek sahneye çıkarak projelerini jüri üyelerine anlattı; soruları yanıtladı. Mühendislik, yazılım, tasarım ve iş geliştirme alanlarından uzmanların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Ergenekon’un da yer aldığı jüri ilk üçe giren projeyi belirledi. Metrobot adlı ekip birinciliği kazanırken, Team 256 ekibi ikinci, Es-vision ekibi üçüncü oldu. Birinci ekibe 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verildi.

‘GELİŞTİRİLİP KULLANILABİLİR’

Tüm ekiplerin projelerinin değerli olduğunu vurgulayan İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, “Öne çıkanı ayırmak jüri için zor oldu. Her çalışmayı inovasyon, özgünlük, ihtiyaç, etki, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve kullanılabilirlik kriterleri ışığında değerlendirdik. Çoğu genç ekiplerin ürettiği fikirler ve yaklaşımlar, zaman içinde geliştirilebilir ve benzer tüm ulaşım sistemlerinde kullanılabilir” dedi.

Yapay zeka öne çıktı

  • Metrobot ekibi, yolcuların sorularını mesajla cevaplayan bir yapay zekâya sistemi geliştirdi. Team 256 metro istasyonlarındaki yoğunluğu matematiksel verilerle analiz ederek, optimize edilmiş “dinamik zaman çizelgeleri” oluşturan sistemi üzerine çalıştı. Es-vision ise trenlerde yolcu yoğunluğunu ölçerek yolcuya ve işletmeye bilgi aktaran bir sistem tasarladı.

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