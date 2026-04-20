Refüj dibine park edilen araçlar pes dedirtti

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde refüj kenarına gelişi güzel park edilen araçlardan dolayı trafikte zaman zaman aksamalar oluyor. Park edilen araçlar kazalara davetiye çıkarırken aynı zamanda vatandaşlar ise duruma tepki göstererek emniyetten denetim yapılmasını istedi.

Vatandaşlar, "Yol kenarına park edilen araçları daha önceden anlıyorduk ama şuan yol ortasına park edilen araçları anlayamaz olduk. Denetim şart ama ne yazık ki konuyla ilgilenen yol. Bugüne kadar refüje araç park edilen araçları ilk defa Adıyaman’da görüyoruz. Buda denetimlerin olmadığını gösteriyor" şeklinde konuşarak tepki gösterdi.