Rehine krizinde 1 polis şehit

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir şahıs 2 kadını rehin aldı, eve müdahaleye gelen polisi şehit etti. Olay, Dilek Mahallesi İbrahim Banazlı Sokak’ta bulunan Yeşil Banaz Sitesi’nin 2’nci katındaki dairede yaşandı.
Silahlı birinin, balkonun demir korkuluklarından tırmanarak, girdiği ve evdeki Döndü İpek E. ile Gülay A.’yı rehin aldığı yönünde, saat 06.30 sıralarında, polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerden Mehmet Aksoy, çaldıkları kapıyı kadınlardan birinin açması üzerine içeri girdi. Bu sırada, kadınları rehin alan Çetin Kaplan, pompalı av tüfeğiyle ateş açtı.
ÇIKAN ÇATIŞMADA ZANLI ÖLDÜRÜLDÜ
- 2 çocuk babası polis memuru Aksoy, göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Diğer polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Çetin Kaplan öldürüldü. Olay sırasında Döndü İpek E. ise bacağından yaralandı. Polis memuru Mehmet Aksoy, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Hafif yaralanan Döndü İpek E. ise aynı hastanede tedaviye alındı. Çetin Kaplan’ın, rehin aldığı ve 4 ay önce Banaz’a başka şehirden taşındığı belirtilen Gülay A.’nın evine bir süre önce yine silahla baskın yaptığı, bu nedenle gözaltına alındığı ve adli sürecin sonunda 5 Şubat’ta evden uzaklaştırılması için hakkında tedbir kararı verildiği öğrenildi.