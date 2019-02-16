Rehine krizinde 1 polis şehit Uşak Banaz’da balkonundan girdiği evdeki 2 kadını rehin alan Çetin Kaplan olay yerine gelen polislere ateş açtı. Polis Mehmet Aksoy şehit olurken, Kaplan da çatışmada öldürüldü. Kaplan’ın daha önce de silahla evi bastığı ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi 16 Şubat 2019, 04:00 Yeni Şafak