Gündem Rehine krizinde 1 polis şehit
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Rehine krizinde 1 polis şehit

Uşak Banaz’da balkonundan girdiği evdeki 2 kadını rehin alan Çetin Kaplan olay yerine gelen polislere ateş açtı. Polis Mehmet Aksoy şehit olurken, Kaplan da çatışmada öldürüldü. Kaplan’ın daha önce de silahla evi bastığı ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Aksoy
Mehmet Aksoy

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir şahıs 2 kadını rehin aldı, eve müdahaleye gelen polisi şehit etti. Olay, Dilek Mahallesi İbrahim Banazlı Sokak’ta bulunan Yeşil Banaz Sitesi’nin 2’nci katındaki dairede yaşandı.

Çetin Kaplan 2. katta bulunan eve balkondan tırmanarak girdi.

Silahlı birinin, balkonun demir korkuluklarından tırmanarak, girdiği ve evdeki Döndü İpek E. ile Gülay A.’yı rehin aldığı yönünde, saat 06.30 sıralarında, polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerden Mehmet Aksoy, çaldıkları kapıyı kadınlardan birinin açması üzerine içeri girdi. Bu sırada, kadınları rehin alan Çetin Kaplan, pompalı av tüfeğiyle ateş açtı.

Çetin Kaplan

ÇIKAN ÇATIŞMADA ZANLI ÖLDÜRÜLDÜ

  • 2 çocuk babası polis memuru Aksoy, göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Diğer polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Çetin Kaplan öldürüldü. Olay sırasında Döndü İpek E. ise bacağından yaralandı. Polis memuru Mehmet Aksoy, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Hafif yaralanan Döndü İpek E. ise aynı hastanede tedaviye alındı. Çetin Kaplan’ın, rehin aldığı ve 4 ay önce Banaz’a başka şehirden taşındığı belirtilen Gülay A.’nın evine bir süre önce yine silahla baskın yaptığı, bu nedenle gözaltına alındığı ve adli sürecin sonunda 5 Şubat’ta evden uzaklaştırılması için hakkında tedbir kararı verildiği öğrenildi.

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