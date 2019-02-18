Gündem Reina katliamcısı için kapalı celse kararı
İSTANBUL

Son dakika: Reina saldırganı için mahkemeden kapalı celse kararı

Reina katliamcısı için kapalı celse kararı

Reina katliamı davasında Mahkeme Heyeti 'son savunma davası' sırasında yeni bir karara imza attı. Heyet, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.

Haber Merkezi DHA
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderilmiş ve bölge güvenlik çemberine alınmıştı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderilmiş ve bölge güvenlik çemberine alınmıştı.

Reina katliamı sanığı Masharipov'un yargılandığı davada mahkeme sanığın kapalı celsede dinlenmesine karar verdi. Sanık avukatı kamu güvenliği, olayın vehameti nedeniyle kapalı celsede dinlenmesi talebinde bulundu.

İddianame

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Abdulkadir Masharipov.

Eşi hakkında da ceza istendi

  • Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Reina saldırganı Özbekistan'da da arananlar listesindeymiş
GÜNDEM
Reina saldırganı Özbekistan'da da arananlar listesindeymiş

Reina saldırganı susma hakkını kullandı, avukatı hakimle tartıştı
GÜNDEM
Reina saldırganı susma hakkını kullandı, avukatı hakimle tartıştı
/**/
İsrail'den skandal adım

İsrail'den skandal adım

​İsrail işgal polisi Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.
Yine FETÖyine inkar

Yine FETÖyine inkar

​Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti.
Bir binadaha mühürlendi

Bir binadaha mühürlendi

​Bahçelievler'deki sitenin çökme tehlikesi var.
Suriye'de1 asker şehit

Suriye'de1 asker şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Rögar kapağı değil sanat eseri

Rögar kapağı değil sanat eseri

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.

İngiltere'deayrılık paniği

İngiltere'deayrılık paniği

​Halk Brexit öncesi gıda ve ilaç stoklamaya başladı.
Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

​İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçi daha enkaz altında.
Mahkeme salonu boşaltıldı

Mahkeme salonu boşaltıldı

​Reina saldırısı davasında 'kapalı celse' kararı.

​Trump, Komedyen Alec Baldwin'e karşı.
27 yıldır eğik

27 yıldır eğik

​Kartal'da görenleri şaşırtan bir bina daha.
İddialar gerçek dışı

İddialar gerçek dışı

​YÖK, Suriyeli öğrencilerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul'un yeni metro hatları

İstanbul'un yeni metro hatları

İmar planları belediye meclisinde kabul edildi.
İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar uyarısı

​Meteoroloji önümüzdeki günler için uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.