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ANKARA

Rektör atanmış konu kapanmıştır

Rektör atanmış konu kapanmıştır

MHP lideri Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektöre tahammül edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamalarını tavsiye ederek, “Yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır” dedi. Bahçeli, darbe çığırtkanlıkları için de “Darbe cinayettir, melanettir, ihanettir” ifadesini kullandı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeniden gündeme getirilmeye çalışılan başörtüsü, darbe ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları yaptığı yazılı açıklamada değerlendirdi:

  • Türkiye’yi çok tehlikeli bir tartışma ve kamplaşma girdabına sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan karanlık çevreler son günlerde tahrik kampanyalarına hız vermişlerdir. Başörtüsü meselesinin mutabakatla çözülmesini bir türlü hazmedemeyen, başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara elbette müsaade edilmeyecek, her zamanki gibi oyunları isabetle bozulacaktır.

Rektör Bulu'nun
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Rektör Bulu'nun "Üşüyorum çay içelim" teklifine Boğaziçililerden cevap: Hayır beraber çay içti derler
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni Rektörü Melih Bulu kendisini protesto eden öğrencilerle buluştu. Havanın soğuk olduğunu belirterek 'Ben üşüyorum arkadaşlar çay içelim' ifadelerini kullanan Bulu'ya öğrenciler 'Hayır istemiyoruz beraber çay içti diyecekler. Biz burada üşüyoruz' tepkisiyle karşılık verdi.

ATEŞLE OYUN

Hiç kimse sokakların karanlığından ikbal ve istikbal beklememelidir. Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversitesi’nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur. CHP’nin, İP’in, HDP’nin provoke ettiği, PKK, MLKP, DHKP-C’nin alevlendirdiği protestoları bir sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.

Rektör Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemcilerin yanına gitti
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Rektör Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemcilerin yanına gitti
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu, kampüste eylem düzenleyen öğrencilerin arasına karıştı.

Darbe imaları, erken seçim dayatmaları, ekonomik sorunlardan siyasal sonuç elde etme gayretleri ortadayken, bunun üstüne üniversitelerde öğrenci olaylarının fitilini tutuşturma arayışları vatana ihanettir. Muhataplarını ikaz ediyorum; 1980 öncesi yarım kalmış bir mücadeleyi bir vesileyle tamamlamaya hiç kimse tevessül etmemelidir. Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır. Buna tahammül edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamaları, anarşist projelere kapılmamaları hassaten tavsiyemdir.

Boğaziçili öğrenci: Melih Bulu dört dörtlük bir insan olsa da istemiyoruz
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Boğaziçili öğrenci: Melih Bulu dört dörtlük bir insan olsa da istemiyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto eylemi düzenleyen öğrenciler sosyal medya üzerinden yayın yaptı. Boğaziçili olduğunu belirten Özlem Damla Arık, 'Melih Bulu bize yakın gözükmeye çalışıyor. Bulu dört dörtlük bir insan olsa da onu istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
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Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, LGBT bayrakları ve rock müzik eşliğinde dans ederek eylem düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilginç bir tablo oluşturdu.


Darbe cinayet ve ihanettir

  • Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 27 Mayıs göndermesine tepki gösteren Bahçeli, “Geçmişin hüzünlü sayfalarını karıştırıp her tarafa çekilebilecek şifreli ifadelerle darbelere bahane üretmek iyi niyetle izah edilemeyecektir. İlker Başbuğ’un, düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur. ‘27 Mayıs 1960 darbesinden önce şayet bir erken seçim tarihi açıklansaydı darbe önlenebilirdi’ demek tam bir gaflet, tam bir garabettir. Bu ifadeler normal karşılanacak ve sineye çekilecek bir durum sayılamayacağı gibi vesayetçi ve anti demokratik bir açmazdır” dedi. Bahçeli, “Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir. Demokrasiye ve millet iradesine silah doğrultmak, buna heves etmek, bunu aklından geçirmek büyük bir suçtur. Darbe cinayettir, melanettir, ihanettir” diye konuştu.
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