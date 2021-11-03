Rektör Bey hangisi asılsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarına kadro dağıtan, makamında ağırlayıp hediyeler veren Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, skandallar haber olunca kimyası bozuldu. Ortadaki mahkeme kararlarına rağmen kelime oyunları ile gerçekleri örtbas etmeye çalışan Tabakoğlu, “Karalama kampanyası bizleri her daim destekleyen devlet büyüklerimiz hedef alınmaktadır” ifadelerini kullanarak başkalarının arkasına sığınmaya çalıştı.

GÜNDEM Bu hakaretler sana yapılsa ne yapardın

İşte belgelerle Tabakoğlu’nun asılsız iddiaları:

YARGI KARARLARI ORTADA

Rektör Tabakoğlu açıklamasında Cumhurbaşkanına Erdoğan’a ‘yalancı’, ‘kaçak saray huzursuzu’, ‘talancı’, ‘şerefsiz’, ‘zimmetçi’ ,’sahtekâr’ gibi kullanan Doç. Dr. Erdem Öngün ile Yard. Doç.Dr. Ayşe Seden Özbek Püskül’le ilgili haberlerin asılsız olduğunu iddia etti. Oysa 2 isme, Keşan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezalar var. Öngün hakkında 1 yıl 2 yıl hapis, Püskül hakkında ise 11 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor. Erdem Öngün’ün hala bölüm başkanlığı yaptığı ise üniversitesinin sitesinde görülebiliyor.

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AYLAR OLDU İŞLEM NEREDE?

Tabakoğlu açıklamasında Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyenler hakkında işlem başlatıldığını iddia ediyor ve “Haklarında disiplin soruşturması açılmış ceza yargılamasının akıbeti beklenmiş” ifadelerini kullanıyor. Öngün hakkındaki hapis kararı 7 Mart 2019, Püskül hakkındaki hapis kararı ise 7 Ocak 2021’de çıktı. Cezaların kesinleşmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen iki isim hakkında soruşturmanın neden sonuçlanmadığı, ya da sonuçlandı ise ne gibi ceza verildiği bilinmiyor. Öngün hakaretten sonra getirildiği bölüm başkanlığına, Püskül de akademisyenliğe devam ediyor.

ÜNİVERSİTESİNDEN HABERİ YOK

Rektör Tabakoğlu açıklamasında hakaret olayından 7 Kasım 2018’de ‘şikayet dilekçesi’ ile haberdar olduğunu iddia ediyor. Oysa Püskül, 13 Şubat 2018’de polis tarafından Yusuf Kemal Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda gözaltına alındı. Tüm yerel ve ulusal basın bu gözaltını haber yaptı. Tabakoğlu’nun kendi okulunda yaşanan ve basının geniş bir şekilde yer verdiği olayı 10 ay sonra ‘şikayet mektubundan’ öğrendiğini açıklaması inandırıcı değil!

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Dimitrov itirazı da boş çıktı

Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretler eden iki akademisyen hakkında işlem yapmayan Rektör Erhan Tabakoğlu’nun, yine Erdoğan düşmanı Bulgar siyasetçi Bojhidar Dimitrov’u makamında ağırlayarak hediye takdim ettiği yazmıştı. Tabakoğlu tarafından yapılan açıklamada “Dimitrov Cumhurbaşkanımız ile ilgili sözlerini üniversitemiz ziyaretinden sonraki bir tarihte yapmıştır. Geçmişte de benzer, maksatlı haberler yayımlanmıştır. Söz konusu haberlere ilişkin yapılan hukuki girişimlerimiz başarıyla sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

HEPSİNİ DARBE GÜNÜ SÖYLEDİ

Bulgar basınında yaptığımız kısa bir tarama Tabakoğlu’nun açıklamasının yalan olduğunu ortaya koydu. Araştırmalarımıza göre Dimitrov skandal açıklamaları 16 Temmuz 2016’da yani darbe girişiminden 1 gün sonra, K-2 radyosunda gazeteci Lübomira Benovska hazırlayıp sunduğu programda yaptı. Bulgaristan’ın önemli basın yayın organları da bu sözleri alıntıladı. Yeminli tercümana yaptırdığımız tercümeye göre Dimitrov, “15 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleşen darbe bir tiyatro” başlıklı açıklamalarında özetle şu ifadeleri kullandı:

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- Türkiye’de yapılmak istenilen darbe tamamen bir tiyatrodan ibarettir. Darbe gerçekleşirken Erdoğan keyif yapıyordu oturmuş viskisini içiyordu.

- Erdoğan’ın amacı Türk Silahlı Kuvvetlerini yok etmek.

- Türkiye Avrupa Birliğine kabul edilmeyecek. Avrupa Birliği Bir Hristiyan kulübüdür dolayısıyla 72 milyonluk Müslüman Türkiye’yi öylesine içeri alamazsın.

REKTÖR UYARILDI AMA…

Dimitrov birkaç gün sonra yaptığı açıklamalarda da tıpkı FETÖ’cüler gibi MİT’in darbeyi bildiğini ve gelişmesine müsaade ettiğini öne sürdü. Dimitrov bu açıklamalarından birkaç ay sonra Edirne’de Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu tarafından makamında ağırlandı. Tabakoğlu ve ekibinin ziyaret öncesinde de Dimitrov’un kimliği konusunda uyarıldığı da bölgedeki gazetecilerin iddiaları arasında.

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‘Reisle yola devam’ provokasyonmuş

Tabakoğlu, “Reisle yola devam… Komünistlere, ateistlere rağmen…” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini kutlayan Doç.Dr. Ahmet Deniz konusunda da yalana başvurdu. Cumhurbaşkanı’na ‘çapulcu’ diyen akademisyen Gökcan Tazeler’in sikayetiyle Deniz’ı cezalandıran Tabakoğlu, “Böyle bir durum söz konusu değildir” iddiasında bulundu. Ancak soruşturma belgesinde Ahmet Deniz’in bu Whatsapp mesajı yüzünden cezalandırıldığı açık açık belirtiliyor.