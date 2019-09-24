Rektör’e FETÖ kumpası

Selçuk Üniversitesi’ndeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının belini kıran Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, FETÖ’nün itibar suikastı ile karşı karşıya. FETÖ’cüler sosyal medya üzerinden Rektör Şahin hakkında yalan haber bombardımanına başladı. En son haber ise FETÖ’den ihraç edilen eski Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel döneminde yaptırılan konak oldu.

Bina 10.10.2014 te teslim alındı. Şahin ise 2016’da göreve geldi.

FETÖ’CÜ REKTÖR YAPTIRDI

“Rektör’ün Malikanesi” başlığıyla servis edilen haberlerde Şahin’in 5 dönümlük araziye malikane yaptırdığı iddia edildi. Ancak iddiaların tümü yalan çıktı. Bahse konu konut FETÖ’den ihraç edilen eski rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel tarafından 2012 yılında yatırım planına alındı ve 2014 yılında tamamlandı. Hala görevini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, konut tamamlandıktan 2 yıl sonra 13 Ocak 2016’da göreve başladı.

HAİNLERİ TASFİYE ETTİ

Bugün FETÖ’cülerin hedefi olan Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminden önce başlattığı mücadele ile FETÖ’nün üniversite yapılanmasını çökerten isim olarak biliniyor. Üniversitede görevli 206 FETÖ’cü akademisyeni ihraç eden Rektör Şahin, 15 Temmuz sonrasında da terörist yapılanmasını üniversiteden tasfiye etti. Güvenlik güçleri ve adli makamlardan gelen raporlar doğrultusunda FETÖ ve PKK ile irtibatlı akademisyenlerin ihracının devam ettiği öğrenildi.

Şahin’in mücadelesi bununla da kalmadı. FETÖ’nün Konya’daki eğitim yapılanmasının üssü olan Mevlana Üniversitesi’nin Selçuk Üniversitesi ile olan bütün ortak programlarını sonlandırdı. Selçuk Üniversitesi’nin imkanlarını kullanarak eğitim öğretim veren Mevlana Üniversitesi’nde görevli 60’tan fazla akademisyenin görevlendirmesini iptal eden Şahin, yeni görevlendirmeleri de onaylamadı. Şahin, Selçuk Üniversitesi arazisine kurulmuş olan Mevlana Üniversitesi’nin kullandığı arazi ve binaların iadesi için 3 dava açtırdı. Davalar hala devam ediyor.