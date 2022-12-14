Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sadettin Hülagü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.

PROF.DR. SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

1959 Erzurum'da doğdu. 1972 İlkokul ve Ortaokulu Erzurum Karayazı'da tamamladı. 1974 yılında TUBİTAK-Türkiye Kimya yarışmasında Doğu Anadolu bölgesini temsilen Türkiye üçüncülük ödülünü kazanan Sadettin Hülagü 1975 Erzurum Lisesi'nden mezun oldu.

1975 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Fakülteden Pekiyi derecesiyle mezun oldu. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı alan Sadettin Hülagü, 1984-1988'da GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. Ardından GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu. Doçent Doktor ünvanını 1995'te aldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu.

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1998-1999 Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı ve profesörlüğe atandı. 2005 yılında Almanya Wiesbaden Üniversitesi'nde DBE hayvan model kursuna katıldı. Bir sonraki yıl Japonya'da Utsinomiya eyaletinde Jichi Medical Üniversitesi'nde Çift Balonlu Enteroskopi (DBE) ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) konusunda 3 ay süreyle eğitim aldı.

Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. Sivil Toplum Kuruluşları ve Kocaeli Gazetesi tarafından Kocaeli'de yılın sağlıkçısı seçildi. 2009 yılında İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

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2011'de Almanya Tubingen Üniversitesi'nde ve Amerika'da Chicago DDW'da hayvan modelleri üzerinde ESD kursuna katılıp uzmanlık sertifikası aldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atandı. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmadı.

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