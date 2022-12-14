Gündem Resmi Gazetede yayımlandı Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sadettin Hülagü atandı
POLİTİKA

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sadettin Hülagü atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Resmi Gazetede yayımlandı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sadettin Hülagü atandı
Sadettin Hülagü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.

PROF.DR. SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

1959 Erzurum'da doğdu. 1972 İlkokul ve Ortaokulu Erzurum Karayazı'da tamamladı. 1974 yılında TUBİTAK-Türkiye Kimya yarışmasında Doğu Anadolu bölgesini temsilen Türkiye üçüncülük ödülünü kazanan Sadettin Hülagü 1975 Erzurum Lisesi'nden mezun oldu.

1975 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Fakülteden Pekiyi derecesiyle mezun oldu. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı alan Sadettin Hülagü, 1984-1988'da GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. Ardından GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu. Doçent Doktor ünvanını 1995'te aldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu.

1998-1999 Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı ve profesörlüğe atandı. 2005 yılında Almanya Wiesbaden Üniversitesi'nde DBE hayvan model kursuna katıldı. Bir sonraki yıl Japonya'da Utsinomiya eyaletinde Jichi Medical Üniversitesi'nde Çift Balonlu Enteroskopi (DBE) ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) konusunda 3 ay süreyle eğitim aldı.

Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. Sivil Toplum Kuruluşları ve Kocaeli Gazetesi tarafından Kocaeli'de yılın sağlıkçısı seçildi. 2009 yılında İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

2011'de Almanya Tubingen Üniversitesi'nde ve Amerika'da Chicago DDW'da hayvan modelleri üzerinde ESD kursuna katılıp uzmanlık sertifikası aldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atandı. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmadı.

Sanayi yüksek teknolojiyle büyüdü: Üretim ekimde yüzde 2,5 arttı
EKONOMİ
Sanayi yüksek teknolojiyle büyüdü: Üretim ekimde yüzde 2,5 arttı

28 Şubat oyununa izin vermeyiz: 'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'
GÜNDEM
28 Şubat oyununa izin vermeyiz: 'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'

7. zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
GÜNDEM
7. zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
İzmirdeki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu

İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu
Ümraniyedekorkutan yangın

Ümraniye'de
korkutan yangın

​Kısa sürede hızla büyüyen alevler paniğe neden oldu.
Olası birfaciadan dönüldü

Olası bir
faciadan dönüldü

Yamaçtan düşen dev kaya parçaları yolu kapattı.
Masalsı yolculuk<br>Kars'ta son buldu

Masalsı yolculuk
Kars'ta son buldu

​İlk seferini yaklaşık 33 saatte tamamladı.
İstanbul'a<br>sevk edildi

İstanbul'a
sevk edildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Kastamonu'da yakalandı.
CHP'nin ikinci<br>yüzyılı da aynı

CHP'nin ikinci
yüzyılı da aynı

​Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler.

28 Şubat oyununa izin vermeyiz

28 Şubat oyununa izin vermeyiz

​'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'
EYT bu ay neticelenecek

EYT bu ay neticelenecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti.
Rezil herif

Rezil herif

​Peygamber Efendimiz'e hakaret etti.
Aday olmak istiyorum

Aday olmak istiyorum

​CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı.
İngiltere'de ulaşım felç

İngiltere'de ulaşım felç

48 saatlik grev günlük hayatı vurdu.
Duruşma 30 Ocak'ta

Duruşma 30 Ocak'ta

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı üzerine tarih öne çekildi.
7. zirve

7. zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.
İzmir'de sel 1 can aldı

İzmir'de sel 1 can aldı

​'Belediyeye sesleniyorum sorunumuz çözülmüyor'
Kıdem kredisine güvence

Kıdem kredisine güvence

​İşveren sıkı sıkıya denetlenecek.
Sanayi yüksek teknolojiyle büyüdü

Sanayi yüksek teknolojiyle büyüdü

​Üretim ekimde yüzde 2,5 arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.