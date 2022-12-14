Sanayi yüksek teknolojiyle büyüdü: Üretim ekimde yüzde 2,5 arttı

Büyüme ve ihracatın en önemli kalemi olan sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ YÜZDE 11 ARTTI

Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi beklentisi yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Beklentilerin aksine yüzde 2,5’lik bir büyüme kaydedildi. Endeksin beklentilerin üzerinde gelmesinde yüksek teknoloji üretimi etkili oldu. Ekimde yüzde 11 artış kaydeden yüksek teknoloji üretimi, son bir yılda yüzde 36,7 yükseldi. Orta yüksek teknoloji üretimi ise ekimde yüzde 6,3 ve son bir yılda ise yüzde 14,3 ile ortalamanın üzerinde oldu.

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İMALAT SANAYİİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına göre imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,7 arttığı görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 4,8 azaldı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATI ARTIYOR

Yüksek teknolojili ürün ile orta yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye ihracatı içindeki payı yüzde 34 oldu. Savunma sanayii, kimya, ilaç-medikal, tekstil gibi katma değeri yüksek sektörler iyi bir ihracat performansı gösterdi. Gelişmiş ülkelere göre düşük sayılan bu rakam, Türkiye’nin önünde yüksek katma değerli üretimde alması gereken uzunca bir yol olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin geçen yıl imza attığı 225 milyar dolarlık ihracatın 212 milyar 880 milyon dolarlık kısmı imalat sanayii ürünlerinden oluştu. Geçen yılki imalat sanayii ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünü ihracatımız geçen yıl yüzde 17,7 artışla 5,4 milyar dolardan 6,4 milyar dolara yükseldi. Orta yüksek teknolojili ürün ihracatımız ise 57,3 milyar dolardan 71 milyar dolara yükseldi. Bu kategorinin ihracat artışı geçen yıl yüzde 23,8 oldu.