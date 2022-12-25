Reuters kimin yandaşı: Yaptığı gazetecilik değil

Uluslararası yayın kuruluşları bugüne kadar yaptıkları “Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını” 2023 seçimleri öncesi başka bir boyuta taşıdı. Bunun son örneği Londra merkezli haber ajansı Reuters’ın siyasi mesaj içeren iş ilanı oldu. Reuters’ın “Türkiye’de Büro Şefi Yardımcısı” alınacağına yönelik iş ilanında, Erdoğan iktidarında modern laik geleneklerden uzaklaşıldığı iddia edilip enflasyon ve TL’ye ilişkin olumsuz değerlendirmelere yer verilmişti. Skandal ilan tepkileri de beraberinde getirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters’ın yaptığının gazetecilik olmadığını kaydetti: “Reuters gerçeklerden uzaklaşmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye’de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. İlandaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Ama buna asla gazetecilik denmez. Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği ‘bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik’ şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur.”

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BUNA OPERASYON DENİR

*AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunun adı gazetecilik değil, operasyonculuktur, ilkesizliktir. Bu basit bir iş ilanı değil, net Türkiye düşmanlığıdır. Oysa sorsanız hep basın ahlakını, meslek etiğini savunurlar. Türkiye; artık tarihi hedeflerine odaklanmış, diplomatik ilişkileri, duruşuyla, kararlığı ile bir tavır ortaya koyuyor. Asıl rahatsızlıkları bundan kaynaklanıyor. Bu çirkin olaya muhalefetin de tepki göstermesi gerek. Dışa dönük tavrımız ortak olmalı. Bu ülke hepimizin.

*AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Reuters’ın ilanındaki mesnetsiz ve hadsiz ifadeleri kınıyor, şiddetle reddediyorum. Türkiye gelişip kalkındıkça birilerinin hakimiyet alanı daralacaktır. Türkiye yüzyılı ülkemize vurulmak istenen prangaların son halkasının da sökülüp atılacağı bir dönem olacak.

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*AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Sömürgeci zihniyet, karşılarında eski Türkiye var zannederek geçmiş hatıralarından güç bularak gaflete düşmüş.

*AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Görünen o ki Reuters, ihanete paravan, yalanlarına taşeron yerel ortaklar için iş ilanına çıkmış. Birisi arkadaşlara hatırlatsın: Korkunun ecele faydası yok.

GÜNDEM TRT World'den Reuters'a misilleme: İngiltere’nin istikrarsız siyasetini yazacak muhabir arıyoruz