Reuters'ın 'Altılı Masa kazanırsa' senaryosu: Batı'ya tam teslimiyet IMF’e başvuru ve Rusya’ya yaptırım

"İktidardaki AK Parti'ye meydan okuyan altı partili koalisyon, resmi rakamların %58 olarak ortaya koyduğu enflasyonu ortadan kaldırmayı planlıyor. Türkiye'nin NATO ittifakının sadık bir üyesi olduğunu da açıkça ortaya koyacaktır. Yeni bir hükümet hem AB hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konumda olacaktır. Amerika ve AB ayrıca altı partili koalisyonun Rusya’nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir. Yeni bir hükümet, hem AB hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konuma sahip olacaktır. Demokrasiye bağlılığı kesinlikle bu yolu kolaylaştıracaktır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onaylanması da aynı şekilde."