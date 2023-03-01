Reuters'ın 'Altılı Masa kazanırsa' senaryosu: Batı'ya tam teslimiyet IMF’e başvuru ve Rusya’ya yaptırım

Altılı masa.
"Altılı Masa Rusya'ya yaptırım konusunda işbirliği yapacak"
"NATO'ya bağlı kalacaklar"
'Sadakat Sınamaları' başlığını taşıyan ara başlıkta ise Altılı Masa koalisyonunun iktidarında NATO'ya bağlı kalınacağına, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin onaylanacağına dikkat çekildi. Ortaya çıkması muhtemel senaryo şöyle ifade edildi;
"Türkiye yeniden IMF'ye başvuracak"
Makalede Altılı Masa iktidarında Türkiye’nin yeniden Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) denetimine gireceğine şu cümlelerle işaret edildi;