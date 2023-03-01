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Reuters'ın 'Altılı Masa kazanırsa' senaryosu: Batı'ya tam teslimiyet IMF’e başvuru ve Rusya’ya yaptırım

İngiliz haber ajansı Reuters yayınladığı analizde 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri Altılı Masa'nın kazanması durumunda ortaya çıkacak tabloyu gözler önüne serdi. Söz konusu makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi Batı’dan uzaklaştırdığı savunulurken, Altılı Masa koalisyonunun iktidar olması halinde NATO’ya sadık kalacağı, IMF’ye başvuracağı ve Rusya'ya yaptırımları uygulayacağı belirtildi.

13:22 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altılı masa.

Altılı masa.

14 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan genel seçimlere az bir süre kalmışken İngiliz haber ajansı Reuters'ta
Hugo Dixon
imzasıyla dikkat çeken bir 'Türkiye analizi' yayımlandı.
"Soğuktan Erdoğan sonrası bir Türkiye gelebilir"
başlığıyla servis edilen analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin AK Parti'nin seçimleri kazanmasını zora soktuğu iddia edilirken, Altılı Masa koalisyonunun seçimi kazanması halinde atacağı adımlar sıralandı. Analizde
"Afet sonrasında seçimleri muhalefetin kazanması tüm bunları değiştirebilir. Erdoğan’ın kaybettiği senaryoyu düşünelim.”
ifadeleri yer aldı.
Reuters'dan Türkiye analizi

"Altılı Masa Rusya'ya yaptırım konusunda işbirliği yapacak"

Batı'nın çıkarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi ve Altılı Masa’nın iktidarı ele geçirmesine bağlı olduğunun ifade edildiği analizde, Altılı Masa'nın kazanması ile Türkiye'nin yeniden yüzünü Batı'ya döneceği öngörülüyor. İngiliz haber ajansının servis ettiği makalede, muhalefetin seçimleri kazanması halinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Batı ile işbirliği yapacağı belirtilirken
"Erdoğan hükümeti, ihlallere dair kanıt alırsa yaptırımları delmek için harekete geçeceğini söylese de, yeni bir hükümet muhtemelen daha istekli bir şekilde işbirliği yapacaktır."
ifadelerine yer verildi.

"NATO'ya bağlı kalacaklar"

'Sadakat Sınamaları' başlığını taşıyan ara başlıkta ise Altılı Masa koalisyonunun iktidarında NATO'ya bağlı kalınacağına, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin onaylanacağına dikkat çekildi. Ortaya çıkması muhtemel senaryo şöyle ifade edildi;

"İktidardaki AK Parti'ye meydan okuyan altı partili koalisyon, resmi rakamların %58 olarak ortaya koyduğu enflasyonu ortadan kaldırmayı planlıyor. Türkiye'nin NATO ittifakının sadık bir üyesi olduğunu da açıkça ortaya koyacaktır. Yeni bir hükümet hem AB hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konumda olacaktır. Amerika ve AB ayrıca altı partili koalisyonun Rusya’nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir. Yeni bir hükümet, hem AB hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konuma sahip olacaktır. Demokrasiye bağlılığı kesinlikle bu yolu kolaylaştıracaktır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onaylanması da aynı şekilde."

"Türkiye yeniden IMF'ye başvuracak"

Makalede Altılı Masa iktidarında Türkiye’nin yeniden Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) denetimine gireceğine şu cümlelerle işaret edildi;

"Bu politikalar Batı’dan yatırım akışına yol açabilir. Türkiye bir mali krizle karşı karşıya kalırsa, döviz kredisi için Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurabilir. Altı partili koalisyonun daha fazla ekonomik güvenilirlik kazanmak için muhtemelen bunu önceden yapması gerekir."

#Reuters
#Türkiye analizi
#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Hugo Dixon
2 saat önce
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Reuters'ın 'Altılı Masa kazanırsa' senaryosu: Batı'ya tam teslimiyet IMF’e başvuru ve Rusya’ya yaptırım
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