Adaylık için tek yetkili Kılıçdaroğlu: CHP lideri 6'lı Masa toplantısına eli güçlü girecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda tam yetkiyi aldı.

CHP Parti Meclisi (PM) dün Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı. PM’ye Ankara dışında bulunan milletvekilleri de çevirimiçi olarak bağlandı. PM sonrasında Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ortak açıklama yaptı.

VEKİLLER ‘ORTAKLAŞTI’

Milletvekillerinin toplantıda yaklaşmakta olan seçimler ve Cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini bildirdiklerini aktaran Özel, “Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz talep etti ve tamamına yakını söz haklarını kullandı. Kendileri aday belirleme noktasında metin üzerinde de ortaklaştılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak bu aşamada Sayın Genel Başkan’ımızın 6’lı masanın ortak iradesine vurgu ve 6’lı masadan belirlenecek adayın, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine metni sizlerle paylaşıyorum” dedi.

OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ

Özel ardından CHP TBMM Grup Bildirisi’ndeki “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00’da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” ifadelerini okudu. Bu kararla birlikte Kılıçdaroğlu, ya aday olabilecek ya da başkasını aday gösterebilecek. PM adına yapılan açıklamada ise verilen yetki hatırlatılarak “Partimizin yetkili kurulları, 13. cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır” denildi.

İSTEYEN ADAYINI ÇIKARIR

Öte yandan 6’lı Masa’nın 2 Mart zirvesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Masa noter değil” çıkışı değerlendirilecek. Genel başkanlarına tam yetki veren CHP ile birlikte küçük ortaklar, Akşener’e rest çekerek Kılıçdaroğlu’na destek veriyor. CHP, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’li kurmaylardan masada ortak aday konusunda mutabakata varılamazsa İYİ Parti’nin kendi adayını çıkarma gibi imkanı bulunduğunun altı çiziliyor. İYİ Parti’ye “İsteyen kendi adayını çıkartabilir” tepkisi veriliyor.

Akşener’le baş başa görüşme

6’lı Masa zirvesi öncesinde trafik hızlandı. Kılıçdaroğlu, dün olağanüstü topladığı PM’den seçime ilişkin tam yetki almasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le sürpriz randevu iddiası izledi. Saati ve yeri konusunda netlik bulunmayan sürpriz zirveyi, CHP kaynakları doğruladı. Son dakika değişikliği olmazsa yapılacak görüşmede ana gündem aday olacak. İki lider son olarak Ahlatlıbel’de 27 Aralık’ta bir akşam yemeğinde bir araya gelmişti.







