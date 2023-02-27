HDP destek verdi: Altılı Masa'nın gizli ortağı, Kılıçdaroğlu’nu istiyor

Saadet Partisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adayına yeşil ışık yaktı.
6’lı Masa’nın gizli ortağı HDP de, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor.
Tutuklu eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın depremden sonra Kılıçdaroğlu’nun afet sürecince muhalefete öncülük etmesine dönük mesajları HDP kulislerini hareketlendirdi. Demirtaş, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında “Yürü Bay Kemal” paylaşımında bulunmuştu. Sonrasında ise çağrısına açıklık getirmeye çalışan Demirtaş, “İttifaklar arasında halka yardım ve dayanışma konusunda iş birliği olmalı. Bu konularda Kılıçdaroğlu öncülük yapabilir” diyerek mesajının Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine olmadığını savunmuştu.
KILIÇDAROĞLU’NU İSTİYOR
Ancak başkent kulislerinde Demirtaş’ın açıklamalarının perde arkasında yatan mesajın HDP Genel Merkezi’ne dönük olduğu belirtiliyor. HDP kaynakları, “Demirtaş, 6’lı Masa içindeki muhalefete rağmen Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın da Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da seçmen tabanlarında karşılığı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de iki adayla girilecek bir seçim süreci için zemin yokluyor” diye konuştu. Kaynaklar, Demirtaş’ın, Emek ve Özgürlük adayının, 6’lı Masa’nın ortak adayına bağlı olarak açıklanmasından yana olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu aday olursa adayı düşük profilli bir isim içinden seçmeleri mesajı verdiği iddia edildi.
Ben aday değilim demesi makul olmaz
Saadet Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adayına yeşil ışık yaktı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin “Ana muhalefet partisi lideri elbette cumhurbaşkanı olmayı arzu eder. Bunu tabii karşılarım. Bunun karşılığını kendisi de mutlaka değerlendirmeli. Seçim bir bakıma garanti olmalı. Ben bir ana muhalefet partisi liderinin ‘Ben aday değilim’ demesini makul bulmam” dedi. 6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin “Bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama 6’lı Masa’da bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi” diye konuştu.