HDP destek verdi: Altılı Masa'nın gizli ortağı, Kılıçdaroğlu’nu istiyor

Ancak başkent kulislerinde Demirtaş’ın açıklamalarının perde arkasında yatan mesajın HDP Genel Merkezi’ne dönük olduğu belirtiliyor. HDP kaynakları, “Demirtaş, 6’lı Masa içindeki muhalefete rağmen Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın da Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da seçmen tabanlarında karşılığı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de iki adayla girilecek bir seçim süreci için zemin yokluyor” diye konuştu. Kaynaklar, Demirtaş’ın, Emek ve Özgürlük adayının, 6’lı Masa’nın ortak adayına bağlı olarak açıklanmasından yana olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu aday olursa adayı düşük profilli bir isim içinden seçmeleri mesajı verdiği iddia edildi.