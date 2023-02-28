Bahçeli'den tribünlerdeki provokasyona tepki: Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içindedir

MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Depremden zarar gören her yeri eskisinden daha güzel hale getirerek sahip çıkmak durumundayız.

Devleti ve hükümeti suçlayan güruh art niyetlidir. Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor.

"Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk ediliyor"

Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Çarpıcı gerçekler ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, art niyetlidir. 130 noktada konteyner kentler hayata geçirilmektedir. Depremlerde zarar gören insan sayımız çok fazladır.

İster istemez bazı eksikliklerin temininde aksaklıklar normaldir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevinin başındadır, mağdur vatandaşların yanındadır. Hiç kimse yalnız, kimsesiz değildir. Siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin arayışı bozgunculuktur.

"Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalı"

Spor demek dostluk, centilmenlik demektir, ahlaklı olmak demektir. Spor demek dayanışma ve yardımlaşmayla hareket etmek demektir. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini bilmelidir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı bildiriyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.

"199 bin 739 kalıcı konut yapılacak"

11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası paylaşılmış, bölge insanı derin bir nefes almıştır. İlk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin köy evi yapılması planlanmıştır. Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.

Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur İttifakı vatandaşların konutlarını yapacak, deprem travmasını telafi edecektir.

Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır?



