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İYİ Parti Sözcüsü duyurdu: Altılı Masa adayını 2 Mart'ta belirleyecek

Ortak aday konusunda aylardan bu yana fikir birliğine varamayan Altılı Masa'da 'aday' için tarih verildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını 2 Mart tarihinde belirleyeceğini duyurdu.

12:35 . 28/02/2023 Salı
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Altılı masa

Altılı masa

14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçimler yaklaşırken halen bir çok kez toplanan Altılı Masa halen adayını belirleyebilmiş değil.

İYİ Parti Sözcüsü
Kürşad Zorlu
, altılı masanın adayını 2 Mart tarihinde belirleyeceğini açıkladı.

Zorlu, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Zorlu, yaptığı açıklamada
"2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız"
ifadelerine yer verdi.

"Seçim olacak"

Zorlu seçim tarihi ile ilgili olarak
"Seçim olacak. Olmak zorunda. Anayasada açıkça kurallar belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mayısla ilgili açıklama yapacağını biliyoruz. Böyle olmasa bile 18 Haziran seçim tarihidir. İYİ Parti hazırdır."
dedi.

Dün bir araya gelmişlerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kahvaltıda bir araya gelerek 6'lı masa toplantısından önce sürpriz bir görüşme gerçekleştirmiş ve kulislere düşen haberlere göre iki isim, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşmaya varmıştı.


#Kürşad Zorlu
#Altılı masa
#aday
#İYİ Parti
#CHP
1 saat önce
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İYİ Parti Sözcüsü duyurdu: Altılı Masa adayını 2 Mart'ta belirleyecek
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