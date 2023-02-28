İYİ Parti Sözcüsü duyurdu: Altılı Masa adayını 2 Mart'ta belirleyecek

Altılı masa
14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçimler yaklaşırken halen bir çok kez toplanan Altılı Masa halen adayını belirleyebilmiş değil.
Zorlu, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Seçim olacak"
Dün bir araya gelmişlerdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kahvaltıda bir araya gelerek 6'lı masa toplantısından önce sürpriz bir görüşme gerçekleştirmiş ve kulislere düşen haberlere göre iki isim, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşmaya varmıştı.