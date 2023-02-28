İYİ Parti Sözcüsü duyurdu: Altılı Masa adayını 2 Mart'ta belirleyecek

6’lı Masa’nın gizli ortağı HDP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor. Tutuklu eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında “Yürü Bay Kemal” paylaşımında bulunmuştu. HDP kaynakları, “Demirtaş, 6’lı Masa içindeki muhalefete rağmen Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın da Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da seçmen tabanlarında karşılığı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de iki adayla girilecek bir seçim süreci için zemin yokluyor” diye konuştu.