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ANKARA

Revize yerine aksaklıklar giderilecek

TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesiyle birlikte Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde çalışacak. Sistemin bir yılını değerlendirecek olan ittifak, revize üzerinde değil, uygulamadaki aksaklıklar üzerinde duracak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Fotoğraf: Arşiv
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na "Bakanlıklarda yeni sistemin işleyişi nasıl? Sistemde ne tür aksaklıklar oluştu? Araştırın" talimatı vermişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir ekip sistem üzerinde çalışıyor. Meclis’in tatile girmesiyle birlikte sistem üzerindeki çalışmalar hızlanacak. Sistemin ilk yılında yapılan uygulamalar ve işleyiş gözden geçirildi.

BİR YIL GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sistemin revize tartışmaları ile ilgili, "Bizim şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Belki bu konuda geçmişe yönelik bazı değerlendirmeler yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli de sistemin revizyonundan yana olmadıklarını belirterek, "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır. Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız" şeklinde konuşmuştu.

VEKİLLER AKTİFLEŞECEK

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP sistemde revize yerine daha çok sistemin uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar üzerinde çalışacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Meclis'i daha çok güçlü kılıyor. Ancak uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle Meclis'in pasif kaldığı tespit edildi.

GENEL KURUL'DA BİLGİLENDİRME YAPACAKLAR

Yeni dönemde milletvekilleri daha çok yasa teklifi hazırlayacak. Vekiller yasa hazırlama sürecine aktif olarak katılacak. Yeni sistemde bakanlar Meclis'e gelmiyordu. Yapılacak olan çalışmayla, kabine üyeleri artık Meclis'e gelecek. Haftada bir bakan TBMM'de nöbetçi olacak. Bakanlar gerek görüldüğünde Genel Kurul'da bilgilendirme yapabilecek.

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