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Gündem Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategorideki terörist yakalanmıştı Operasyonun detayları ortaya çıktı
HATAY

Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategorideki terörist yakalanmıştı: Operasyonun detayları ortaya çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının etkili rol oynadığı öğrenildi. Hudut kartalları, Bayat'ı yakalamak için saatlerce hudut hattında pusu atarak gizlenirken, bölgeyi mini İHA'larla sürekli izledi. Bayat'ın yurda kaçak yollarla girmeye çalıştığını tespit eden Mehmetçik, daha sonra "mavi kategori"deki teröristi kıskıvrak yakaladı.

Haber Merkezi AA
Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıkmıştı.
Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıkmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ı yakalamak için saatlerce hudut hattında pusu atarak gizlenirken, bölgeyi mini İHA'larla sürekli izledi. Bayat'ın yurda kaçak yollarla girmeye çalıştığını tespit eden Mehmetçik, daha sonra "mavi kategori"deki teröristi kıskıvrak yakaladı.

  • Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının etkili rol oynadığı öğrenildi.

Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı: Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıktı
GÜNDEM
Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı: Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer alan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik sabırla hareket etti.

Emniyet güçlerinden "hudut ihlali yapılacağı"na dair bir duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı.

Reyhanlı saldırısının faili Aykan Hamurcu tutuklandı
GÜNDEM
Reyhanlı saldırısının faili Aykan Hamurcu tutuklandı
  • Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti.

Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yanında iki çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
GÜNDEM
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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