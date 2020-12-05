Rezalet yokmuş gibi

Taciz ve tecavüzlerle gündemden düşmeyen CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor. Parti genel merkezinde T24’ün yayınına katılan Kılıçdaroğlu, teşkilat içindeki skandala ilişkin yine tek söz etmedi. Murat Sabuncu’nun sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğini söyledi. CHP içindeki taciz ve tecavüzleri bu iddialarla savuşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu, yayın boyunca “Ordu Katar’a satılmış” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı savundu. Milli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili detaylı açıklamalarına rağmen CHP Genel Başkanı, “Kastettiği Tank Palet Fabrikasının satılmasıydı, afedersin bedava verilmesiydi. Tartışılması gereken konu hiç tartışılmadı” diyerek, Tank-Palet fabrikası üzerinden yürütülen algı operasyonunu sürdürdü.

O DA ‘SATILMIŞ’IN ARKASINDA

Kılıçdaroğlu, “Kimse korkudan konuşamıyor, biz konuşuyoruz. Eğer bu ülkede, Tank Palet Fabrikasını ellerinden alıp Katar ordusuna peşkeş çekiyorlar ve buna kimse ses çıkarmıyorsa, ses çıkarmayanların tamamı ülkelerini sevmeyen insanlardır” sözleriyle, mevcut hükümete oy veren milyonlarca vatandaşı hedef aldı. Önce TSK’ya “Satılmış” diyen Mersin Milletvekili Başarır’ı savunan Kılıçdaroğlu, sonrasında ise ordunun çok güçlü olması gerektiğini söyleyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “orduya ihanet etmekle” suçladı. Mesnetsiz Tank-Palet iddialarını sürdüren Kılıçdaroğlu, “Ellerindeki Tank Palet Fabrikası alındı mı, alındı. Alıp Katar’a veren kim, sarayda oturuyor. Sarayda oturan diyor ki ‘Ben orduyu seviyorum’, siz orduya ihanet ettiniz. Orduya ihanet eden sensin kardeşim, sen yaptın orduya ihaneti” dedi.

GÜNDEM Satılık vekil

Demirtaş bu yüzden içerdeymiş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yayında Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’yi savunmadan edemedi. İktidarın ikinci bir partiyle HDP’yi parçalama arayışında olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, kendisine bu yönde bilgiler geldiğini söyledi. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan ancak iddialarını ispatlayamayan Kılıçdaroğlu, bu sefer de “Bununla ilgili olarak İmralı’yla acaba görüşme yapabilir miyiz, onları ikna edebilir miyiz, ikinci bir Kürt Partisi kurma ve onları parçalama yönünde bu tür bilgiler geldi” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, birçok PKK’lıdan daha kabarık sicili olan ve 10 ayrı terör davasından tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş’ın ise içeride tutulma gerekçelerinden birinin bu olduğunu öne sürdü.