Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Rezalet yokmuş gibi
POLİTİKA

Rezalet yokmuş gibi: Kılıçdaroğlu taciz skandalı hakkında konuştu mu?

Rezalet yokmuş gibi

CHP’deki taciz rezaletlerine sessiz kalmakla suçlan Kılıçdaroğlu, bu konudaki suskunluğunu sürdürüyor. Dün T24’ün yayınına katılan Kılıçdaroğlu, bu konuda hiçbir yorum yapmadı. Kılıçdaroğlu, “Ordu Katar’a satılmış” diyen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı da, “Kastettiği Tank Palet Fabrikası’nın satılmasıydı” diyerek savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Taciz ve tecavüzlerle gündemden düşmeyen CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor. Parti genel merkezinde T24’ün yayınına katılan Kılıçdaroğlu, teşkilat içindeki skandala ilişkin yine tek söz etmedi. Murat Sabuncu’nun sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğini söyledi. CHP içindeki taciz ve tecavüzleri bu iddialarla savuşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu, yayın boyunca “Ordu Katar’a satılmış” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı savundu. Milli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili detaylı açıklamalarına rağmen CHP Genel Başkanı, “Kastettiği Tank Palet Fabrikasının satılmasıydı, afedersin bedava verilmesiydi. Tartışılması gereken konu hiç tartışılmadı” diyerek, Tank-Palet fabrikası üzerinden yürütülen algı operasyonunu sürdürdü.

O DA ‘SATILMIŞ’IN ARKASINDA

  • Kılıçdaroğlu, “Kimse korkudan konuşamıyor, biz konuşuyoruz. Eğer bu ülkede, Tank Palet Fabrikasını ellerinden alıp Katar ordusuna peşkeş çekiyorlar ve buna kimse ses çıkarmıyorsa, ses çıkarmayanların tamamı ülkelerini sevmeyen insanlardır” sözleriyle, mevcut hükümete oy veren milyonlarca vatandaşı hedef aldı. Önce TSK’ya “Satılmış” diyen Mersin Milletvekili Başarır’ı savunan Kılıçdaroğlu, sonrasında ise ordunun çok güçlü olması gerektiğini söyleyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “orduya ihanet etmekle” suçladı. Mesnetsiz Tank-Palet iddialarını sürdüren Kılıçdaroğlu, “Ellerindeki Tank Palet Fabrikası alındı mı, alındı. Alıp Katar’a veren kim, sarayda oturuyor. Sarayda oturan diyor ki ‘Ben orduyu seviyorum’, siz orduya ihanet ettiniz. Orduya ihanet eden sensin kardeşim, sen yaptın orduya ihaneti” dedi.

Satılık vekil
GÜNDEM
Satılık vekil

Demirtaş bu yüzden içerdeymiş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yayında Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’yi savunmadan edemedi. İktidarın ikinci bir partiyle HDP’yi parçalama arayışında olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, kendisine bu yönde bilgiler geldiğini söyledi. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan ancak iddialarını ispatlayamayan Kılıçdaroğlu, bu sefer de “Bununla ilgili olarak İmralı’yla acaba görüşme yapabilir miyiz, onları ikna edebilir miyiz, ikinci bir Kürt Partisi kurma ve onları parçalama yönünde bu tür bilgiler geldi” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, birçok PKK’lıdan daha kabarık sicili olan ve 10 ayrı terör davasından tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş’ın ise içeride tutulma gerekçelerinden birinin bu olduğunu öne sürdü.

Abone Ol Google News
Yuvamı yıkacaklardı

Yuvamı yıkacaklardı

ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı.
Beşiktaş üçte üç yaptı

Beşiktaş üçte üç yaptı

​Siyah beyazlılar zorlu fikstürden 9 puan çıkarmayı başardı.
Suikastla ilgili çarpıcı iddia

Suikastla ilgili
çarpıcı iddia

Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor.
Şampiyonlar Ligi <br>artık hayal

Şampiyonlar Ligi
artık hayal

​Ülke puanında kritik eşiğin altına düştük.
Elli altı saatlik kısıtlama başladı

Elli altı saatlik kısıtlama başladı

​Türkiye genelinde hangi işletmeler açık kalacak?
Açılış maçında<br>tartışılan an

Açılış maçında
tartışılan an

​Beşiktaşlılar hakemin kararına tepki gösterdi.

Rakamlar korkutuyor

Rakamlar korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.