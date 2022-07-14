​Rezidansta şüpheli ölüm!

Sarıyer’deki esrarengiz ölüm, önceki hafta cuma günü Ayazağa’da meydana geldi. Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Aziz Can Belice, kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile olaydan bir gün önce yaşadıkları rezidansa geldi. Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından Rana Gülümser K., ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti.

Aziz Can Belice

KAPIYI AÇAN OLMADI

Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen Rana Gülümser K., Belice’ye Beyoğlu Cihangir’e gideceğini ve kendisinin de yanına gelmesini istediğini söyledi. Bir süre sonra Belice’nin gelmemesi üzerine Rana K., önce onu aradı ardından da mesaj attı. Gencin yanıt vermemesi üzerine eve gelen genç kadın, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Genç kadın bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunarak ve site güvenliğine bilgi verdi.

REKLAM

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Ayrıca gencin hemen yanı başında ise hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. Polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice’nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Belice’ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.