Rezil ırkçı!

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, önceki gece twitter hesabından attığı ırkçılık içeren mesajlarla HDP’de Sırrı Süreyya Önder üzerinden yapılan 2019 seçim planını “2019’da Ekmeleddin oyunu iflas etti, yeni bir denklem zamanı..!” mesajıyla açık etti. Bu mesaja gelen tepkiler üzerine daha açık yazmaya başlayan Kaplan, HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..!” yazınca HDP karıştı. Kaplan’a HDP Genel Merkezi’nin twitter hesabından “Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” denildi. Sırrı Süreyya Önder, Kaplan’a “İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder” diyerek cevap verince Kaplan üslubunu daha da sertleştirdi.

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SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN

Bir takipçisinin mesajına Sırrı gitsin film çeksin diyerek cevap veren Kaplan, ardından da peşpeşe; “HDP kurultayı ile ilgili görüşüm çok nettir. Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir..!” Sırtımızdaki ki asalakları ve kamburları dökerek,öz gücümüzle karar vereceğiz..! Birileri çok rahatsız, Ama hala nedenini öğrenemedim..! Kürt halkının yüzde 90 oy verdiği partimizde lütfen realiteye dikkat edin..! HDP’ye son uyarım,... Kürt halkının yüzde 90 oy verdiği partimizde lütfen realiteye dikkat edin..!” mesajlarını paylaştı.