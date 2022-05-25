Rize-Artvin Havalimanı'na büyük talep

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, henüz bir hafta geçmesine rağmen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Rize ve Artvin’e uçakla seyahat etmek isteyen yolcular, geçmişte Trabzon Havalimanı’na gitmek durumundaydı.

Ancak söz konusu havalimanı, Rize merkezine 100 km, Artvin merkezine ise 226 kilometre uzaklıkta yer alıyordu. Şimdi açılan yeni Rize-Artvin Havalimanı ile bu mesafeler, Artvin Merkez’de 120 km, Rize Merkez’de ise 35 km uzaklığa inerek yolcuların zaman kaybını da en aza indirmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

Bu projenin bölge halkı için ekonomik refah anlamına geldiğini aktaran Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Rize’deki Pokut Yaylası’nın ve Artvin Karagöl’ün havaalanına yakın ve mutlaka görülmesi gereken seyahat rotaları olduğunu ve her iki şehrin de daha görülecek çok sayıda güzelliğe sahip olduğunu kaydetti.

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Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören ve ülkemizde deniz üzerine yapılmış ikinci havalimanı olma ayrıcalığına sahip Rize-Artvin Havalimanı, ilk hafta 8 bin 750 yolcuyu ağırladı.

Havalimanından halen günde üç kez İstanbul Havalimanı'na, bir kez Ankara Havalimanı'na ve bir kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş-dönüş seferi yapılıyor. Ancak uçuş gerçekleştiren hava yollarının ve uçuş sayılarının artması bekleniyor.

GÜNDEM Denize dolguyla yapılan ikinci havalimanında ilk gün: 2 bin 52 yolcu kullandı