Gündem Rize Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı Hastaneler dolma seviyesine geldi
RİZE TÜRKİYE

Rize Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı: Hastaneler dolma seviyesine geldi

Rize Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir ettiğini, hastanelerin dolma seviyesine geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Rize Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
Arşiv

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Delta varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artmaya başladığı belirtildi.

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Hastalık genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir etmekte olup hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir. Bu sebeple çok zorunda kalınmadıkça hastanelerimize başvurulmaması ve mümkün mertebe aile hekimlerimizden hizmet alınması gerekmektedir. İçinde bulduğumuz bu zor günlerde kalabalık her ortamdan uzak durmalı, maksimum tedbir almalı ve en etkili çare olan aşımızı mutlaka yaptırmalıyız."

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 85 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 85 milyonu geçti

Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi
KORONAVİRÜS
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.