Rize Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı: Hastaneler dolma seviyesine geldi

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Üçüncü doz aşı ile koruma daha fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Üçüncü doz aşı olanlar iki doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. İki doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.' dedi.



