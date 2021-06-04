Gündem Rizede, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete giriyor
RİZE

Rize'de, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete giriyor

Rize'de, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmete giriyor. Çağrı merkezinde çalışacak personele eğitimler verilirken aynı zamanda bina içerisinde son düzenlemeler yapıldı.

Haber Merkezi AA
Rizede, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete giriyor
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi"nin, Rize Merkez Güneysu karayolundaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Çağrı merkezinde çalışacak personele eğitimler verilirken aynı zamanda bina içerisinde son düzenlemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet vereceği kaydedildi.

AFAD gönüllü sayısında hedef 500 bin
GÜNDEM
AFAD gönüllü sayısında hedef 500 bin
Abone Ol Google News
Toplumun her kesimini birleştirdi

'Toplumun her kesimini birleştirdi'

​BM'den Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne övgü.
Doldu taştı

Doldu taştı

​Geçen hafta ibadete açılan Taksim Camii'nde cuma bereketi.
Selahaddin Gülen tutuklandı

​MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışında konuştu.

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'sinin açılışı gerçekleştiriliyor.
Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Sağlık Bakanı Koca duyurdu

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.