Rize'de 60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Doğu Karadeniz'de hava sıcaklarının düşmesiyle Rize'de kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmaları sürdürürken, Güneysu ilçesinde buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bölgede beyaz örtüyle kaplanan çay bahçeleri de güzel görüntüler oluşturdu.