Rize'de 60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmaları sürdürürken, Güneysu ilçesinde buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bölgede beyaz örtüyle kaplanan çay bahçeleri de güzel görüntüler oluşturdu.