Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Rizede cadde ve sokaklar yine doldu Valilik uyarı yaptı
RİZE

vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor

Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu: Valilik uyarı yaptı

Rize'de, koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rize'de vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor
Rize'de vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor

Rize’de, koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı.

Uyarılarda “Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.

VALİ YARDIMCISI: REHAVET OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEDİK

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran son 2 aydır salgınla çok ciddi bir mücadele yürüttüklerini belirterek, vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi.

  • Dalkıran, "Özellikle son günlerde havaların düzelmesi ve ilimizdeki vaka sayılarının azalması ile beraber bir rehavet oluştuğunu gözlemlemeye başladık. Bu rehavetle ilgili de tabii ki vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda afişler astık ve üzerine yazdığımız yazılarla salgının bitmediğini ve dikkatli davranmaları konusunda onları uyarıyoruz, 'evde kal' çağrılarımızı sürdürüyoruz. Oluşan bu rehavetin ortadan kalkması için polislerimizde cadde ve sokaklarda kalabalığın yoğunlaştığı noktalarda vatandaşlar uyarıyorlar” dedi.

Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu: Valilik uyarı yaptı
FOTOĞRAF 10
Title
Rize’de, koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı.
Title
Uyarılarda “Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.
Title
VALİ YARDIMCISI: REHAVET OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEDİK <br> <br> Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran son 2 aydır salgınla çok ciddi bir mücadele yürüttüklerini belirterek, vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi. Dalkıran, Özellikle son günlerde havaların düzelmesi ve ilimizdeki vaka sayılarının azalması ile beraber bir rehavet oluştuğunu gözlemlemeye başladık. Bu rehavetle ilgili de tabii ki vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda afişler astık ve üzerine yazdığımız yazılarla salgının bitmediğini ve dikkatli davranmaları konusunda onları uyarıyoruz, 'evde kal' çağrılarımızı sürdürüyoruz. Oluşan bu rehavetin ortadan kalkması için polislerimizde cadde ve sokaklarda kalabalığın yoğunlaştığı noktalarda vatandaşlar uyarıyorlar” dedi.
Title
VATANDAŞLARDAN 'İŞİM VAR' MAZERETİ <br> <br> İşi olduğu için dışarı çıktığını belirten Muammer Kart, “Havalar düzeldi. Vatandaşlar çay hasadı için gübre alacak, işleri var, iftar alışverişine gidecek, dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Diğer günlere göre bugün biraz daha kalabalık aslında, tehlikeli bir şey ama ne yapacağız. Evden çıkmayın diyorlar ama işin oluyor mecbur çıkıyorsun” dedi.
Title
İlkay Fatma Koyuncu da “Bence sokağa çıkmak çok sakıncalı, insanlar bilinçsiz davranıyor. Sanki müjde bekliyormuş gibi beklediler sokağa döküldüler” diye konuştu.
Title
Ali Sarı ise “Yaklaşık 50 gündür 2-3 kere dışarıya çıktım, oda banka işleri oluyor mecbur kalıyorum çıkmaya. Sokaklar çok kalabalık bu koronavirüs bir tek bana mı geliyor? Sokaktakilerin korona diye bir hastalıktan korkusu yok galiba. Şöyle bir ay daha kısıtlı geçirelim bakalım ondan sonra ne olacak” ifadelerinde bulundu.
Title
Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu
Title
Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu
Title
Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu
Title
Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu
Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu: Valilik uyarı yaptı
Rize'de, koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi.


VATANDAŞLARDAN 'İŞİM VAR' MAZERETİ

İşi olduğu için dışarı çıktığını belirten Muammer Kart, “Havalar düzeldi. Vatandaşlar çay hasadı için gübre alacak, işleri var, iftar alışverişine gidecek, dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Diğer günlere göre bugün biraz daha kalabalık aslında, tehlikeli bir şey ama ne yapacağız. Evden çıkmayın diyorlar ama işin oluyor mecbur çıkıyorsun” dedi.

İlkay Fatma Koyuncu da “Bence sokağa çıkmak çok sakıncalı, insanlar bilinçsiz davranıyor. Sanki müjde bekliyormuş gibi beklediler sokağa döküldüler” diye konuştu.

Ali Sarı ise “Yaklaşık 50 gündür 2-3 kere dışarıya çıktım, oda banka işleri oluyor mecbur kalıyorum çıkmaya. Sokaklar çok kalabalık bu koronavirüs bir tek bana mı geliyor? Sokaktakilerin korona diye bir hastalıktan korkusu yok galiba. Şöyle bir ay daha kısıtlı geçirelim bakalım ondan sonra ne olacak” ifadelerinde bulundu.

Rize’de havalimanından sonra şehir hastanesi de deniz doldurularak yapılacak
GÜNDEM
Rize’de havalimanından sonra şehir hastanesi de deniz doldurularak yapılacak

Koronavirüs vakaları azalan 2 kent için kritik uyarı: Rehavete kapılmayın
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vakaları azalan 2 kent için kritik uyarı: Rehavete kapılmayın
Abone Ol Google News
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.
Güçlübüyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.
Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.
İYİ Parti'den<br>HDP'ye açık kapı

İYİ Parti'den
HDP'ye açık kapı

​"HDP'li Sancar'la görüşür müsünüz?" sorusuna 'hayır' demedi.

EastMed<br>projesi çöktü!

EastMed
projesi çöktü!

​Uzmanlar, Türkiye karşıtı bildiriyi yorumladı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Play-off önerisi

Play-off önerisi

​Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki

Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.
Türkiye'de<br>koronayı yendi

Türkiye'de
koronayı yendi

​İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti.
Yolcular<br>testten geçecek

Yolcular
testten geçecek

​Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni dönem.
Denizden bulaşmaz

Denizden bulaşmaz

Enfeksiyon uzmanından rahatlatan açıklama.
21 milyarlık<br>sürpriz adım

21 milyarlık
sürpriz adım

​Üç kamu bankası için çalışmalar başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.