Rize'de çay üreticilerini sevindirecek haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar

Herkesin polisinin kendi vicdanı olduğunu söyleyen Vali Çeber, Denetimler tüm kurumlarca yürütülecek. Özellikli restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin açılacağı, genel kurulların yapılabileceği bu dönemde vatandaş hassasiyeti, toplumsal hassasiyet, toplumsal refleksler çok daha öne çıkıyor, artık bunu gördük. İlimizde de tüm Türkiye'de olduğu gibi bulaşların yüzde 80'lerin üzerinin kaynağı ev bulaşı. Yani ev ortamlarından bulaşıyor. Bizim somut olarak hastalığı kapan insanlardan elde ettiğiniz istatistiki olarak ortaya çıkan sonuç. İnsanları evlerinde rahatsız etmek gibi ilkel görüntüleri de meydan verecek halimiz yok ama tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Özellikle Ramazan ayı yaklaştığı için bu hassasiyetin ev ziyaretleri konusunda daha da artması gerekiyor. Rize'deki vaka hareketliliği son üç dört haftadır yatay seyirde devam ediyor. Ancak son dört beş gündür yeniden bu bölgede olduğu gibi artış eğilimi görülüyor. İyice sıkılsak da bunalsak da çok dikkat edeceğiz. Hastanelerimizde sağlık kuruluşlarımızda bir sorun yaşamıyoruz. Hasta sayılarımız sağlık kuruluşlarında tolere edilebilecek durumlarda. Mutasyonlu virüsün oranı tüm Türkiye'de olduğu gibi günden güne artıyor. Bu bizi tedirgin ediyor ancak söylenen tedbirleri uyguladığımız zaman aşamayacağımız sorun kalmaz ifadelerini kullandı.