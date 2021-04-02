Rize'de çay üreticilerini sevindirecek haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam 21.00 itibarıyla geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, yaklaşan çay sezonu öncesi çay bahçeleri ile ilgilenecek çiftçilere yönelik bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Gübreleme yapmak üzere çay bahçelerine gidecek vatandaşların sokağa çıkma muafiyetinden yararlanmaları için il merkezi veya ilçe ziraat odalarından çiftçi belgesi temin etmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eğer söz konusu çiftçi belgeleri kişilerin anne yada babasının üzerine ise sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.
Ancak belge diğer aile büyüklerinin adına kayıtlı ise nüfus müdürlüklerinden alacakları nüfus kayıt örnekleri akrabalıklarını belgelemek ve aynı zamanda aile büyüklerinin adına kayıtlı olan çiftçi belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
Yarıcılar için ise çay bahçesi sahipleri tarafından hazırlanan ve ilgili köy veya mahalle muhtarı tarafından onaylanan yarıcılık belgesinin kolluk kuvvetlerine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu bu belgelerini tamamı ikametgah adresi ve tarım arazisi arasındaki güzergah dahilinde geçerli olacaktır."
KORONAVİRÜS
Karadeniz’e 'çay göçü': 100 bin kişinin gelmesi bekleniyor, 10 günlük karantina uygulanacak
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Rize Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle daha önce alınan kararlara ilave yeni tedbirler getirdi, denetimlerin sıklaştırılması yönünde karar aldı.
Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanan kurulun aldığı kararlar şöyle; HES kodu uygulamasına hassasiyetle devam edilecek. Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak. Market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak.
Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek. İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.
Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebilecek. Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıklardan kaçınılması ve denetimlerin artırılması, muhtarların, apartman-site yöneticilerinin yönetiminde bulunduğu alanda pandemi kurallarına aykırı davranışlara müsaade etmemesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapması.
Kentte alınan yeni ek tedbirlerin ilk gününde parklarda yan yana oturanların sosyal mesafe kuralının ihlal edilerek birbirleri ile sohbet ettikleri görüldü.
Parkta oturan Cemil Yalçın, Yanıma oturan olursa uzak oturması gerektiğini söylüyorum. Herkes dikkat etmeli kurallara uymalı. Karadeniz'de vakalar artıyor vatandaş üzerine düşen görevi yerine getirmeli dedi.
Doktora gitmek için köyden geldiğini söyleyen Fatma İpek, Mecbur bir yerde yemek yiyeceğiz o yüzden maskemizi çıkarmak zorunda kaldık. Zaten ben hasta oldum.
Nasıl bir zorluk yaşandığını biliyorum o yüzden çok dikkatli ve tedbirli davranıyorum. Oturduğumuz banklarda çevrede kimse yok yemeğimi yiyip hemen kalkacağım diye konuştu.
Levent Metin ise, Karadeniz'de artan vakaları görüyoruz. Tabii ki buradaki en büyük görev vatandaşa düşüyor. Müşteri yok canımız sıkılıyor, dükkan önüne çıkıyoruz. Komşu esnafla mesafeli şekilde sohbetimizi yapıyoruz.
Bölgede vakaların artmasındaki en büyük sebep bence hafta sonu kısıtlamalarında köye çıkmamız şeklinde konuştu.
En çok vaka görülen iller arasındaki Rize'de 'çay sohbetleri' yasaklandı
Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 5'inci sırada yer alan Rize'de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere ilaveler getirildi. Kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı. Yasağın ilk gününde parklarda yan yana oturanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
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Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Çay tarımında geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden bölgeye 100 binin üzerinde üretici ve işçi gelecek.
Büyük çoğunluğu İstanbul ve Ankara'dan bölgeye gelecek üreticilerin mayıs ayı başında yola çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Karadeniz illerine yapılacak çay göçü vaka artışlarına neden olabileceği endişesi oluşturdu.
Bu tarihe kadar vakaların azaltılmasının önemli olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, hasat sezonu öncesi bölgeye geleceklere karantinaya alınarak, test uygulanmasını önerdi.
10 GÜN İZOLE OLACAKLAR <br> <br> Uzmanların çağrılarının ardından ilk adım Rize'de atıldı. Çay göçü için büyük kentlerden geleceklere 10 günlük izolasyon şartı getirilecek. Bölgeye gelecek çay işçileri kendilerine tahsis edilen ikametgahlarında 10 gün kalacak, çay bahçesi ile evleri arasında kendilerini izole edecek. Filyasyon ekiplerinin kayıt altına alacağı çay işçileri de kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Bölge illerin valileri çay göçü öncesi bir dizi tedbirlerin alınacağı çalışma yürütüyor.
'ÇAY SEZONU ÖNCESİ ÇOK DAHA HASSAS OLMALIYIZ' <br> <br> Rize Valisi Kemal Çeber, yaş çayın yüzde 70'inin üretildiği Rize'de çay sezonunda yaklaşması ile beraber çok daha hassas olmaları gerektiğini açıkladı.
Vali Çeber, Tam olarak çay ile ilgili faaliyetler yoğun olarak başlamadan önce vaka sayılarını tolere edilebilir seviyelere getirmemiz gerekiyor. Geçen yıl bana 'gerekirse ben toplarım çayınızı' dedirten şey Rizelileri ve Rize'yi çok seviyor olmam ve yöre insanına güvenmemdi. Ben inanıyorum ki yine ihtiyaç hissetsek, hadi arkadaşlar desek biz yeni bu çayı toplarız. Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenle uğraşıyorduk. Geçen yıl seyahat kısıtlamaları vardı, yol kontrol noktalarına özel uygulamalarımız vardı. Bu yıl bunlar yok. Artık vatandaşlarımız biliyorlar ki; usulüne uygun gelir, usulüne uygun toplarsak rahat bir sezonun geçiririz. Geçen yıl pandemi ile ilgili en rahat dönemi çayda ilk hasat sezonunda geçirdik. 11 bin civarında test yaptık. Yaklaşık 40 bin vatandaş geldi dedi.
10 GÜN İKAMETTE KALMALILAR<br> <br> Bu yıl içinde değişik çalışmalar yapıldığını kaydeden Vali Çeber, Görüşmeler sürüyor. Hazırlanıyoruz, belli kararlar mutlaka alacağız. Gelen yarıcılarımızın, işçilerin kendilerine tahsis edilen ikametgahta mutlaka 10 gün kalmalarını, çay bahçesi ile evleri arasında kendilerini izole etmelerini isteyeceğiz. Gelen yarıcıların, işçilerin çoğu yine çok yüksek riskli iller grubunda olan Giresun, Ordu, Gümüşhane gibi illerden geliyor. Gelecek vatandaşların da yaş grubunu düşündüğümüzde aşılama yapılmayan yaş grubu olacağından özellikle izolasyon ve karantina konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Burada görev onları getiren ailelere düşüyor, tabii biz de denetimlerini yapacağız diye konuştu.
Herkesin polisinin kendi vicdanı olduğunu söyleyen Vali Çeber, Denetimler tüm kurumlarca yürütülecek. Özellikli restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin açılacağı, genel kurulların yapılabileceği bu dönemde vatandaş hassasiyeti, toplumsal hassasiyet, toplumsal refleksler çok daha öne çıkıyor, artık bunu gördük. İlimizde de tüm Türkiye'de olduğu gibi bulaşların yüzde 80'lerin üzerinin kaynağı ev bulaşı. Yani ev ortamlarından bulaşıyor. Bizim somut olarak hastalığı kapan insanlardan elde ettiğiniz istatistiki olarak ortaya çıkan sonuç. İnsanları evlerinde rahatsız etmek gibi ilkel görüntüleri de meydan verecek halimiz yok ama tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Özellikle Ramazan ayı yaklaştığı için bu hassasiyetin ev ziyaretleri konusunda daha da artması gerekiyor. Rize'deki vaka hareketliliği son üç dört haftadır yatay seyirde devam ediyor. Ancak son dört beş gündür yeniden bu bölgede olduğu gibi artış eğilimi görülüyor. İyice sıkılsak da bunalsak da çok dikkat edeceğiz. Hastanelerimizde sağlık kuruluşlarımızda bir sorun yaşamıyoruz. Hasta sayılarımız sağlık kuruluşlarında tolere edilebilecek durumlarda. Mutasyonlu virüsün oranı tüm Türkiye'de olduğu gibi günden güne artıyor. Bu bizi tedirgin ediyor ancak söylenen tedbirleri uyguladığımız zaman aşamayacağımız sorun kalmaz ifadelerini kullandı.
Karadeniz’e 'çay göçü': 100 bin kişinin gelmesi bekleniyor, 10 günlük karantina uygulanacak
Doğu Karadeniz'de, mayıs ayında başlayacak çay tarımı için hasat döneminde büyük kentlerden bölgeye gelmesi beklenen 100 binin üzerinde üretici için 10 günlük karantina uygulanacak. Rize Valisi Kemal Çeber, "Gelen çay işçileri kendilerine tahsis edilen ikametgahta mutlaka 10 gün kalmalarını, çay bahçesi ile evleri arasında kendilerini izole etmelerini isteyeceğiz" dedi.