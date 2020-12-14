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RİZE

Rize'de korkutan yangın: Bir anda evleri sardı

Rize’de İkizdere İlçesine bağlı Gölyayla köyünde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında beş ev zarar görürken, şans eseri can kaybının olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Rize’de İkizdere İlçesine bağlı Gölyayla köyünde yangın çıktı. İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

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Müdahale sürüyor

Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi. Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

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