Rize'de kar nedeniyle eğitime yarın da ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.
İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak'ta eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel Rize'min canım atmacaları, hızlıca mesajlarınıza baktım ve kurum görüşlerini de aldım. Bu kez müdürler de itiraz etmedi. Atmacalarımın, müdürlerimin ve kaymakamlarımın ortak kararı ile yarın da tatil (Abdüssamet ve Sema hariç, onlar kendisini bilir.) Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Kentte kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılamamıştı.
FOTOĞRAF 14
BİLECİK<br><br>Bilecik'te kar nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.<br><br><br>Valilikten yapılan açıklamada, süren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi.<br><br><br>Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MARDİN <br><br>Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.<br><br>Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.
ELAZIĞ<br><br>Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.<br><br>Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.<br><br>Kar yağışı nedeniyle bugün de okullara ara verilmişti.
KAHRAMANMARAŞ<br><br>Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek.<br>Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı.<br><br>Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.<br><br>Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.
BOLU <br><br>Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.<br><br>Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.<br><br>Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.
ŞANLIURFA<br><br>Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ADIYAMAN <br><br>Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.<br>Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. <br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
ADIYAMAN <br><br>Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.<br><br>Salı ve çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. <br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
BİNGÖL <br><br>Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.<br><br>Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.<br><br>Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.
BİTLİS<br><br>Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi
DÜZCE <br><br>Düzce’de dün başlayan etkisini sürdüren gün boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.<br><br>Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.<br><br>Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.
DİYARBAKIR <br><br>Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.<br><br>Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.<br><br>Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, \"Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz.\" dedi.<br><br>Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, \"Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız.\" bilgisini verdi.
RİZE<br><br>Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.<br><br>İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak'ta eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.<br><br>Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Güzel Rize'min canım atmacaları, hızlıca mesajlarınıza baktım ve kurum görüşlerini de aldım. Bu kez müdürler de itiraz etmedi. Atmacalarımın, müdürlerimin ve kaymakamlarımın ortak kararı ile yarın da tatil (Abdüssamet ve Sema hariç, onlar kendisini bilir.) Hayırlı olsun.\" ifadesini kullandı.<br><br>Kentte kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılamamıştı.
SİNOP<br><br>Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.<br><br>Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.<br><br>
Yarın bazı illerde okullar tatil edildi
Yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...