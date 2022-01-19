Rize'de kar nedeniyle eğitime yarın da ara verildi

RİZE<br><br>Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.<br><br>İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak'ta eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.<br><br>Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Güzel Rize'min canım atmacaları, hızlıca mesajlarınıza baktım ve kurum görüşlerini de aldım. Bu kez müdürler de itiraz etmedi. Atmacalarımın, müdürlerimin ve kaymakamlarımın ortak kararı ile yarın da tatil (Abdüssamet ve Sema hariç, onlar kendisini bilir.) Hayırlı olsun.\" ifadesini kullandı.<br><br>Kentte kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılamamıştı.