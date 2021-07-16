Rize'deki sel felaketi mağdurlarına 1 milyon lira kaynak aktarıldı
Rize'de önceki gün meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı, ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi aranıyor, hasat tespit çalışması yürütülüyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon TL kaynak aktardık. Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1.000.000 TL kaynak aktardık
Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/1bvuIUDAQt