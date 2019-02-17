Gündem Rizeye vali olacaktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Rize’ye vali olacaktı

FETÖ’nün Yeni Zelanda’dan sorumlu imamı Mustafa Okuyan’ın 15 Temmuz darbe gişiminin başarılı olması halinde Rize’ye vali yapılacağı ortaya çıktı. 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanan Okuyan, darbe girişiminden 1 ay önce Rize’ye giderek incelemelerde de bulunmuş.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Darbe girişiminden bir yıl sonra yakalanan FETÖ'nün Yeni Zelanda imamı Mustafa Okuyan'ın yapılan inceleme ve tanık ifadeleriyle ilişkileri belirlendi.

Gizli tanık ‘Mert’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede örgütün Yeni Zelanda imamı olduğunu iddia ettiği Okuyan hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde Okuyan’ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını 2014’ten itibaren kullandığı belirlendi. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında HTS kaydı da incelenen Okuyan’ın aralarında örgütün tepe yöneticilerinden Hüseyin Kara, Harun Tokak, Naci Tosun gibi isimlerin bulunduğu 72 şüpheli ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

22,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

  • Okuyan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçu kapsamında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan Okuyan hakkında gizli tanık ‘Mert’in dışında verilen ifadeler de iddianamede yer aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Zülfigar Tural, Okuyan’ın bir dönem Kocaeli’nde Çırağan Koleji’nin genel müdürü olarak görev yaptığını söyledi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren tanık Ercan Vuran da, Okuyan’ın 2013 yılında Fatih Kolejlerinin genel müdürü olarak görev yaptığını savcılıkla paylaştı.

DARBEDEN BİR AY ÖNCE

Bir akrabası ise Rize Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, Mustafa Okuyan’ın 15 Temmuz’dan 1 ay önce Çayeli’ne geldiği, darbe başarılı olsaydı Rize valisi olacağını belirtti.

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