Roket fabrikasında patlama

Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Ankara Elmadağ’daki fabrikada dinamit mikser atölyesinde dün sabah saat 08.40’ta işçiler üretime hazırlanırken patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi. Patlama sesi yerleşim yerlerinden de duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Milli Savunma Bakanlığı 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.

Alpaslan Kavaklıoğlu, Vasip Şahin.

KİMYASAL TEPKİME KAYNAKLI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay programını yarıda kesip Ankara’ya döndü. Fabrikada incelemelerde bulunan Güler, “Patlama meydana gelene kadar kamera kayıtları mevcut. Olay teferruatlı biçimde incelenecek ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da fabrikada incelemelerde bulundu. Patlamanın dinamit lokumu hazırlanan bölümde yaşandığını anlatan Şahin, “Teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendiriliyor” şeklinde konuştu. Sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruyu Şahin, “Savcılarımız bunu detaylı inceliyor” diye cevapladı. Göçük altında kimsenin olmadığını belirten Şahin, başka yaralı bulunmadığı bilgisini verdi.

TESİSLER ARASINDA MESAFE VAR

Kavaklıoğlu da sabotaj ihtimaliyle ilgili “Kamera kayıtlarından baktığımızda patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar ve patlama aniden oluşuyor” dedi. Hayatını kaybeden çalışanların deneyimsiz olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Kavaklıoğlu,

“Burası, öyle tecrübesiz insanların çalışacağı bir yer değil” dedi. Kavaklıoğlu diğer birimlerin tahliye edilip edilmediği sorusu üzerine de şunları söyledi: “Fabrikadaki birimler arasında mesafe var. Patlamanın gerçekleştiği yer de çok uzakta.”

İki savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakta, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili inceleme için koordinasyon ekibi oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan “Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir” dedi.

Yakınlarını kaybedenler sinir krizi geçirdi.

Ben ölseydim de sen ölmeseydin

Patlama haberini alan işçi yakınları fabrika önünde toplandı. Aileler sabah saatlerinden itibaren yakınlarından haber almaya çalıştı. Saatler ilerledikçe umutları kesilen aileler gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. Fabrika önünde bir baba, “Ahmet oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin” diye gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları teselli etti.

Deprem oldu sandık

Fabrika çevresinde yaşayanlar, patlama anını anlattı. O bölgede bir işletmede çalışan Ali Güleç, büyük bir ses duyduklarını söyledi. Güleç, “Önce deprem olduğunu sandık, daha sonra patlama olduğunu anladık” dedi. Fabrika çevresindeki bir başka işletmede çalışan Seyit Ali Atak ise şunları söyledi: “Çok basınçlı ve yüksek sesli bir patlama duyduk. Camlar ileriye geriye gitti. O basıncı yüzümüzde hissettik. Camların da birkaçı kırıldı bizim burada.”







