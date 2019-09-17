Romanya’da ilk Maarif Okulu

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 1.sınıfı seviyelerinde eğitim veren okulun resmi açılışı da dün gerçekleştirildi. Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve beraberindeki heyet, Romanya Kültür Bakanı ve Eğitim Bakanı Vekili Valer Dantel Breaz’i ziyaret etti.

AB ÜYESİ BİR ÜLKEDE AÇTIĞIMIZ İLK RESMİ OKUL

Prof. Akgün, “Romanya hükümeti ile Dışişleri Bakanlığımızın desteğiyle çalıştık ve güzel bir okul binası aldık. Hem Türk hem Romen vatandaşları burada yaşayan üçüncü ülkelerin özellikle Müslüman azınlıkları var. Onların çok rağbet ettiği bir okul haline geldi. Romanya ve Türkiye arasındaki çok güçlü, tarihi, ekonomik, siyasi ilişkilerimiz var. Eğitim alanındaki iş birliği ile ilişkileri daha nitelikli hale getirmek, derinleştirmek istiyoruz. Bize bu anlamda destek de veriyorlar. Romanya’daki okul AB üyesi olan bir ülkede açtığımız ilk resmi okulumuzdur” dedi. Dünya genelinde Maarif Vakfı’nın halen 295 okulu bulunuyor. Romanya’da eğitime başlanan 500 öğrenci kapasiteli okul, ülkenin en modern eğitim tesislerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Bina içinde ve dışında spor alanları, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar laboratuvarları, kodlama, akıl oyunları ve robotik, görsel sanatlar, müzik atölyeleri bulunuyor.