Gündem Romanyada ilk Maarif Okulu
EĞİTİM

Romanya’da ilk Maarif Okulu

Türk eğitiminin yurt dışındaki sesi olan Maarif Vakfı, AB ülkelerinden Romanya’da ilk okulunu açtı. 2018’in Haziran ayında çalışmalarına başlanan okul, 9 Eylül’de eğitime açıldı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Romanya'daki Maarif Okulu
Romanya'daki Maarif Okulu

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 1.sınıfı seviyelerinde eğitim veren okulun resmi açılışı da dün gerçekleştirildi. Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve beraberindeki heyet, Romanya Kültür Bakanı ve Eğitim Bakanı Vekili Valer Dantel Breaz’i ziyaret etti.

AB ÜYESİ BİR ÜLKEDE AÇTIĞIMIZ İLK RESMİ OKUL

Prof. Akgün, “Romanya hükümeti ile Dışişleri Bakanlığımızın desteğiyle çalıştık ve güzel bir okul binası aldık. Hem Türk hem Romen vatandaşları burada yaşayan üçüncü ülkelerin özellikle Müslüman azınlıkları var. Onların çok rağbet ettiği bir okul haline geldi. Romanya ve Türkiye arasındaki çok güçlü, tarihi, ekonomik, siyasi ilişkilerimiz var. Eğitim alanındaki iş birliği ile ilişkileri daha nitelikli hale getirmek, derinleştirmek istiyoruz. Bize bu anlamda destek de veriyorlar. Romanya’daki okul AB üyesi olan bir ülkede açtığımız ilk resmi okulumuzdur” dedi. Dünya genelinde Maarif Vakfı’nın halen 295 okulu bulunuyor. Romanya’da eğitime başlanan 500 öğrenci kapasiteli okul, ülkenin en modern eğitim tesislerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Bina içinde ve dışında spor alanları, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar laboratuvarları, kodlama, akıl oyunları ve robotik, görsel sanatlar, müzik atölyeleri bulunuyor.

Türkiye'den Kazakistan'a dini eğitim desteği
DÜNYA
Türkiye'den Kazakistan'a dini eğitim desteği
İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

​İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.
Kulp belediye başkanına tutuklama

Kulp belediye başkanına tutuklama

​Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 HDP'li tutuklandı.
Maç tekrar mı edilecek?

Maç tekrar mı edilecek?

​Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası iddiası.
Lider Alanyaspor

Lider Alanyaspor

​Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor 4. haftayı da lider kapattı.
Suriye'de yeni dönem: Üyeler onaylandı

Suriye'de yeni dönem: Üyeler onaylandı

​Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin zirvesinde tarihi kararlar alındı.
Boris nerede?

Boris nerede?

​Protestoları aşamayan İngiliz liderin kürsüsü boş...

Yeniden göklerde

Yeniden göklerde

​KKTC'de indirilen Türk bayrağı ve Denktaş fotoğrafı teslim edildi.
Beyoğlu <br>'Kademe' atladı

Beyoğlu
'Kademe' atladı

​Yerli ve milli aracı ilk Belediye Başkanı Yıldız test etti.
Köprüde <br>montaj başladı

Köprüde
montaj başladı

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.
İran BAE <br>tankerine el koydu

İran BAE
tankerine el koydu

​Körfez'de krizin boyutu derinleşiyor.
İlk kez Türkiye'de

İlk kez Türkiye'de

Putin'in gözbebeği Ankara'da dikkatten kaçmadı.
Havada<br>şov yaptılar

Havada
şov yaptılar

İstanbul Boğazı üzerinde iki tur attılar.
MEB'e ait olduğu <br>iddia edildi

MEB'e ait olduğu
iddia edildi

Bilginin asılsız olduğunu ortaya çıktı.
Kumpasçı<br>savcıya hapis

Kumpasçı
savcıya hapis

FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye'yi etkileyecek

Türkiye'yi etkileyecek

Suudi Arabistan'daki saldırı sonrası gözler akaryakıt ve doğalgazda.
Utanmazlar!

Utanmazlar!

Yunanistan'da sporcularımıza büyük küstahlık.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.