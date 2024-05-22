Romanya'yla ticarette yeni dönem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ankara’da görüştü. Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katılan iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Romanya münasebetlerinin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün geliştiğini müşahede ettiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu: “2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. Bugün de Sayın Başbakan’la imzaladığımız ortak bildiri ile Türkiye Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin tesisini temin ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık.”

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

“Ekonomik ve ticari bağlar, ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Romanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi bu başarıya ve iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlıyor. Şirketlerimizin Romanya’daki yatırımları üçüncü ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır.”

İVME YAKALADIK

“Enerji alanında iş birliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayii ve askeri alandaki iş birliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli sacayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayii iş birliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile bölgemizin güvenlik, istikrarına katkı sağlıyoruz. Dört F-16 savaş uçağımız NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında geçtiğimiz mart ayının sonuna 4 ay boyunca görev yaptı. Karadeniz’de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya ile birlikte çalışıyoruz.”

Rumenlere vize muafiyeti

Rumenlerin, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Katliama karşı adım atılmıyor

Terörle mücadelenin de görüşmede gündemde yer aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya’dan beklentilerimizi Sayın Başbakan’la paylaştım. Romanya’da yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımızın Romen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık bir dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya’nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.”

6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmaların ana başlığını “sosyal güvenlik, şehircilik, turizm, ekonomi, eğitim, diplomatik temsilcilikler” oluşturdu.

Çerkes sürgünü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.







