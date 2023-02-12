Rönesans Rezidans’ın müteahhidi tutuklandı

|
Mehmet Yaşar Coşkun
Hatay’da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Savcılıktaki ifadesinde binayı mevzuata uygun yaptıklarını iddia eden Coşkun ifadesine şöyle devam etti: Rönesans Rezidans ile ilgili aklıma gelen tek bir şey var; depremin dalga boyunun bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm depremlerden farklı olması diye düşünüyorum. Ayrıca deprem yeryüzüne çok yakın birkaç kilometrelik mesafede olduğu için de yıkım olmuş olabilir. 6 Şubat’ta art arda iki deprem yaşandı. Ben deprem uzmanı değilim bu söylediklerim tahmine dayalı değerlendirmelerimdir.
’ÜSTÜNE GİTMEYİN’
CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’u ‘idealist bir insan’ olarak tanımlayarak, ‘üstüne çok gidilmemesi’ gerektiğini savunmuştu.