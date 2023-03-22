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Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, İzmir’de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çinçinoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

07:54 . 22/03/2023 Çarşamba
IHA
Ali Onur Çinçinoğlu

Ali Onur Çinçinoğlu

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı’nda 2012 yılında yapılan ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerde yıkılan, bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi’nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, İzmir’de gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çinçinoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, Rönesans Rezidans İnşaat müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat’ta tutuklanmıştı.




#Rönesans Rezidans
#Kahramanmaraş
#Ali Onur Çinçinoğlu
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