Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev ve iş yerleri ağır ve orta hasar gören depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Bu abonelerin fatura tutarları bakanlık bütçesinden karşılanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 milyar 130 milyon lira elektrik ve 953 milyon lira doğal gaz tutarı olduğunu açıkladı.