Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla son yıllarda büyük gelişme kateden mobil oyun sektörü her geçen gün daha da büyüyor.
Candy Crush'ı tahtından etti
Apple ve Android mağazalarında tüketici harcamalarını inceleyen bir sistem tarafından yapılan değerlendirmeye göre aylık gelir açısından Royal Match temmuz ayının en çok kazandıran oyunu olarak kayıtlara geçti.
İlk oyun
2021 yılında kullanıcılara sunulan oyun Dream Games tarafından geliştirilen ilk oyun olara ön plana çıkıyor.
Candy Crush Saga’nın uzun yıllardır istikrarlı bir kazancı bulunuyordu. Bu yıl oyunun kümülatif gelirinin 20 milyar doları bulduğu bildirildi. Microsoft tarafından 75 milyar dolara satın alınan Activision Blizzard’ın oyunu olan Candy Crush Saga bu şekilde Microsoft’un olmuştu. En dikkat çeken ise bu oyun Microsoft’a geçtikten sonra en kazançlı 10 mobil oyun listesinde sadece 6 ay kalabildi.
Çok sayıda kişiyi istihdam ediyor
Dream Games şirketi ise esasında çok başarılı bir alt yapıya sahip. 2020 yılında ABD’li rakibi Zynga tarafından rekor bir fiyatla satın alınan Türk şirketi Peak Games’in eski yöneticileri tarafından kurulan 2019 yılında kurulan Dream Games şu anda 200 kişiyi istihdam ediyor.