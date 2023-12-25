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Türklerin geliştirdiği oyun Cand Crush'ı geçerek zirveye yerleşti: Royal Match tarihe geçti

Mobil oyun dünyasına yıllarca hakim olan Cand Crush Saga'yı Türk oyun şirketi Dream Games tarafından 2021 yılında geliştirilen 'Royal Match' tahtından etti. Kullanıcıların büyük ilgisini çeken oyun dünyanın en kazançlı mobil oyunu olarak zirveye yerleşti. Peki Royal Match nerede oynanır? Nereden indirilir? App Store ve Google Play'de var mı? Detaylar haberimizde...

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:42 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:43 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Royal Match - Cand Crush Saga
Royal Match - Cand Crush Saga

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla son yıllarda büyük gelişme kateden mobil oyun sektörü her geçen gün daha da büyüyor.


Bu kapsamda Türk oyun şirketi
Dream Games
tarafından geliştirilen
Royal Match
oyunu kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi görüyor.

Candy Crush'ı tahtından etti


Mobil oyun dünyasında zirvede yer alan Microsoft’un
Candy Crush Saga
adlı oyununu geride bırakan
Royal Match
dünyanın en kazançlı mobil oyunu oldu.





Apple ve Android mağazalarında tüketici harcamalarını inceleyen bir sistem tarafından yapılan değerlendirmeye göre aylık gelir açısından Royal Match temmuz ayının en çok kazandıran oyunu olarak kayıtlara geçti.


İlk oyun


2021 yılında kullanıcılara sunulan oyun Dream Games tarafından geliştirilen ilk oyun olara ön plana çıkıyor.


Candy Crush Saga’nın uzun yıllardır istikrarlı bir kazancı bulunuyordu. Bu yıl oyunun kümülatif gelirinin 20 milyar doları bulduğu bildirildi. Microsoft tarafından 75 milyar dolara satın alınan Activision Blizzard’ın oyunu olan Candy Crush Saga bu şekilde Microsoft’un olmuştu. En dikkat çeken ise bu oyun Microsoft’a geçtikten sonra en kazançlı 10 mobil oyun listesinde sadece 6 ay kalabildi.



Çok sayıda kişiyi istihdam ediyor


Dream Games şirketi ise esasında çok başarılı bir alt yapıya sahip. 2020 yılında ABD’li rakibi Zynga tarafından rekor bir fiyatla satın alınan Türk şirketi Peak Games’in eski yöneticileri tarafından kurulan 2019 yılında kurulan Dream Games şu anda 200 kişiyi istihdam ediyor.


Dream Games’in CEO’su: Oyuncular çok daha sadık


Dream Games’in CEO’su Soner Aydemir tarafından bir açıklama yapılarak Royal Match oyununun başarısı,
“Royal Match oyununda tüketici harcamaları Ekim ayına kadar iki kattan fazla arttı. Oyunun yıllık brüt geliri uygulama mağazası ücretleri hariç olmak üzere 2 milyar dolar oldu. Bu oyunun kullanıcıları diğer bulmaca oyunlarına göre oyuna çok daha sadıklar. Daha fazla harcama isteğine sahip olan kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının ikinci yılda da oyunu oynamaya devam ettiklerini görüyoruz.”
şeklinde yorumladı.


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#Apple
#Android
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