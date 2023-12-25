“Royal Match oyununda tüketici harcamaları Ekim ayına kadar iki kattan fazla arttı. Oyunun yıllık brüt geliri uygulama mağazası ücretleri hariç olmak üzere 2 milyar dolar oldu. Bu oyunun kullanıcıları diğer bulmaca oyunlarına göre oyuna çok daha sadıklar. Daha fazla harcama isteğine sahip olan kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının ikinci yılda da oyunu oynamaya devam ettiklerini görüyoruz.”