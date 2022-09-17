RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'aile' temalı paylaşım
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''AİLE HER ŞEYDİR'' temasına vurgu yaptı. Şahin, '' Ailenin temel yapısını tahrip etmeye çalışanlara karşı, kanunların verdiği yetkiyle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz'' dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''AİLE HER ŞEYDİR'' temasına vurgu yaptı. Şahin, '' Ailenin temel yapısını tahrip etmeye çalışanlara karşı, kanunların verdiği yetkiyle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz'' dedi.
AİLE HER ŞEYDİR. Ailenin temel yapısını tahrip etmeye çalışanlara karşı, kanunların verdiği yetkiyle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. pic.twitter.com/IcMepFPiDM