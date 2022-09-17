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ANKARA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'aile' temalı paylaşım

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''AİLE HER ŞEYDİR'' temasına vurgu yaptı. Şahin, '' Ailenin temel yapısını tahrip etmeye çalışanlara karşı, kanunların verdiği yetkiyle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahinden aile temalı paylaşım
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''AİLE HER ŞEYDİR'' temasına vurgu yaptı. Şahin, '' Ailenin temel yapısını tahrip etmeye çalışanlara karşı, kanunların verdiği yetkiyle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz'' dedi.

RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
OYNAT 02:54
RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, televizyon kanallarına uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaptı. Şahin, 'Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor' sorusu üzerine, “Kanalların tamamı ceza yemiyor ki, aykırılık tespit edilen programlar ceza yiyor. Ben nasıl idare edeceğim bu sistemi? Hükümet çizgisinde olan kanallar da ceza yiyor. 20'nin üzerinde kanala ceza verdik.' dedi. Şahin, 'Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine talimat geldiği' iddialarına ilişkin ise, “Bize kimseden talimat gelmedi. Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den dört, CHP'den ve MHP'den ikişer kişi, bir tane de HDP'den gelen arkadaşımız var. Çoğulcu bir yapı var, çıkan kararların talimata göre verildiği iddiaları mantıksız.' ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Dezenformasyon küresel sorun
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