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POLİTİKA

RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı

RTÜK Başkanı Şahin, Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Yılmaz Özdil'in RTÜK'ü hedef alan yazılarına tepki gösterdi. Şahin, "RTÜK köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı." dedi.

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Haber Merkezi İHA
RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden ayar verilen günler mazide kaldı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Yılmaz Özdil, RTÜK'ün uygulamalarını hedef aldı.

Bir televizyon programına katılan vatandaş üzerinden RTÜK'ü eleştiren Emin Çölaşan, bu kişiyi, "Başı örtülü, eğitimsiz. Dört evlilik yapmış" diye tanımladı. Programda işlenen konulara değinen Çölaşan sonrasında şöyle devam etti:

  • "Çok merak ediyorum. Adına RTÜK denilen kuruluş bu programları izliyor mu yoksa izlemiyor mu? İzliyorsa niçin ses vermiyor? Şu sorumsuzluk tablosunun bir numaraları aktörü hem sunucu hanımlar, hem de kanalın patronları. Hepsinin amacı katılanların sırtından, daha fazla para kazanmak."

Yılmaz Özdil ise "devlet kurumlarının içinin boşaltıldığını" öne sürdüğü yazısında, "Yandaş atamalarla, Özelleştirme İdaresi'nden TÜBİTAK'a, Anadolu Ajansı'ndan RTÜK'e zarar vermedikleri makam bıraktılar mı?" ifadelerini kullandı.

"Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özdil ve Çölaşan'ın yazılarında kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Şahin, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

  • "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden "Ayar" verilen günler mazide kaldı!"

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