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RTÜK'te yeni dönem: Yapay zeka tabanlı sistem hayata geçirildi

RTÜK'te yeni dönem: Yapay zeka tabanlı sistem hayata geçirildi

19:0712/06/2026, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi "Veri İnceleme ve Analiz Sistemi (VİA+)" projesinin hayata geçirildiğini duyurdu. Daniş, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan VİA+'nın, dijital çağın ihtiyaçlarına yanıt veren güçlü bir medya kalkanı olarak yayıncılık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi "Veri İnceleme ve Analiz Sistemi (VİA+)" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, RTÜK olarak yalnızca yayın denetiminde değil, kurumsal kapasite, teknolojik altyapı ve çalışma sistemlerinde de önemli bir dönüşüm sürecini kararlılıkla yürüttüklerini belirtti.

Daniş, şu ifadeleri kullandı.

"Bu vizyon doğrultusunda, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi 'Veri İnceleme ve Analiz Sistemi' projemizi hayata geçiriyoruz. VİA+, dijital çağın ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir medya kalkanı olarak yayıncılık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır."


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