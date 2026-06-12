Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
TURKA iş ortaklarıyla sözleşme imzaladı

TURKA iş ortaklarıyla sözleşme imzaladı

04:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
TURKA imza töreni.
TURKA imza töreni.

Türk araç muayene sisteminde yeni dönemin hazırlıkları başladı.

2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek olan TURKA, ülke genelinde görev alacak iş ortaklarıyla anlaşmalarını imzalarken, yapay zeka destekli yeni nesil araç muayene modelini hayata geçireceğini duyurdu. Şirket, 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devrinin ardından 81 ilde 249 sabit istasyon ve 100 mobil istasyonla hizmet vermeyi hedefliyor. TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salma, 15 Ağustos 2027 itibarıyla vatandaşları yapay zeka, veri analitiği, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yeni teknolojilerle buluşturacaklarını söyledi.

ARAÇ MUAYENESİNDE DİJİTALLEŞME HEDEFİ

Yeni sistemle araç sahiplerinin bekleme ve muayene sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Plaka tanıma sistemleri, dijital yönlendirme ekranları, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri ve lazer tarayıcıların kullanılacağı istasyonlarda işlemler büyük ölçüde dijital ortamda yürütülecek. Kredi kartı ve banka kartı ödemelerinde komisyon uygulamasının kaldırılacağını açıklayan Salma, motosikletlere özel muayene kanalları oluşturulacağını, mobil istasyonlarla ulaşılması güç bölgelerde de hizmet verileceğini belirtti.

BAZI İSTASYONLARDA SADECE KADINLAR ÇALIŞACAK

TURKA, çevre ve sosyal sürdürülebilirlik alanında da yeni uygulamaları devreye alacak. Kadın istihdamını artırmaya yönelik özel projeler geliştiren şirket, bazı istasyonlarda tamamen kadın çalışanlardan oluşan ekipler kurmayı planlıyor. Elektrikli araçlar için yüksek voltaj güvenliği, batarya bütünlüğü ve yazılım denetimlerini içeren yeni bir muayene modelinin de devreye alınması hedeflenirken, yılda yaklaşık 16 milyon muayene işleminin gerçekleştirildiği pazarda daha hızlı, dijital ve erişilebilir bir hizmet altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.




#TURKA
#Ekonomi
#Otomotiv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet Cuma hutbesi 12 Haziran: Hicretin anlamı ve Hicri yeni yıl mesajları