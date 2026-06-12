TURKA iş ortaklarıyla sözleşme imzaladı

2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek olan TURKA, ülke genelinde görev alacak iş ortaklarıyla anlaşmalarını imzalarken, yapay zeka destekli yeni nesil araç muayene modelini hayata geçireceğini duyurdu. Şirket, 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devrinin ardından 81 ilde 249 sabit istasyon ve 100 mobil istasyonla hizmet vermeyi hedefliyor. TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salma, 15 Ağustos 2027 itibarıyla vatandaşları yapay zeka, veri analitiği, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yeni teknolojilerle buluşturacaklarını söyledi.

Yeni sistemle araç sahiplerinin bekleme ve muayene sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Plaka tanıma sistemleri, dijital yönlendirme ekranları, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri ve lazer tarayıcıların kullanılacağı istasyonlarda işlemler büyük ölçüde dijital ortamda yürütülecek. Kredi kartı ve banka kartı ödemelerinde komisyon uygulamasının kaldırılacağını açıklayan Salma, motosikletlere özel muayene kanalları oluşturulacağını, mobil istasyonlarla ulaşılması güç bölgelerde de hizmet verileceğini belirtti.

TURKA, çevre ve sosyal sürdürülebilirlik alanında da yeni uygulamaları devreye alacak. Kadın istihdamını artırmaya yönelik özel projeler geliştiren şirket, bazı istasyonlarda tamamen kadın çalışanlardan oluşan ekipler kurmayı planlıyor. Elektrikli araçlar için yüksek voltaj güvenliği, batarya bütünlüğü ve yazılım denetimlerini içeren yeni bir muayene modelinin de devreye alınması hedeflenirken, yılda yaklaşık 16 milyon muayene işleminin gerçekleştirildiği pazarda daha hızlı, dijital ve erişilebilir bir hizmet altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.