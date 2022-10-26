RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu

Tartışmalı RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz esas alındı. Dolayısıyla kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildi.

RTÜK kontenjanın boşalmasından bir gün önce Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifası hesapları yeniden değiştirmiş oldu. Buna göre kontenjan yine AK Parti'nin olacak.

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ile Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifası RTÜK kararına etki etmemiş oldu.

Genel Kurul'da üye seçimin haftaya yapılması planlanıyor.

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