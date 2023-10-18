RTÜK'ten Alman DW'ye 'yasa dışı' yayın soruşturması: Kanuni süreci derhal başlatmıştır

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği soykırım saldırıları, Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. Türkiye'ye yayın lisansı olmamasına rağmen faaliyetlerine 'kaçak' olarak devam eden Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe,

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği soykırım saldırıları, Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. Türkiye'ye yayın lisansı olmamasına rağmen faaliyetlerine 'kaçak' olarak devam eden Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe,

"Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyo

"Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyo

"Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.

"Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.

"Her egemen devlette olduğu gibi ülkemizin de yayıncılık alanında Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları vardır. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yayıncılar yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı otoritesi olarak radyo ve televizyon kuruluşlarını, internet ortamından yayın yapan mecraları düzenlemekte ve denetlemektedir. Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.