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RTÜK'ten Alman DW'ye 'yasa dışı' yayın soruşturması: Kanuni süreci derhal başlatmıştır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın lisansı olmamasına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerine 'kaçak' olarak devam eden Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) hakkında açıklama yaptı. "Üst Kurulumuz yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır." diyen Şahin, "Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır." ifadelerini kullandı. DW, birkaç gündür işgalci İsrail'in Filistin'deki katliamlarını aklamaya çalışan manipülatif haberlerle gündeme geliyordu.

Hüseyin Berk
18:51 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
RTÜK, sosyal medyada manipülatif içerikleri dolaşıma sokan Alman DW hakkında kanuni süreç başlattı.

RTÜK, sosyal medyada manipülatif içerikleri dolaşıma sokan Alman DW hakkında kanuni süreç başlattı.

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği soykırım saldırıları, Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. Türkiye'ye yayın lisansı olmamasına rağmen faaliyetlerine 'kaçak' olarak devam eden Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe,
"Savaş suçu nedir? Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı?"
başlıklarıyla, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı.
"Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyo
r" ifadelerine yer veren DW'nin skandal sözleri tepki çekti.

RTÜK'ten Alman DW'ye 'yasa dışı' yayın soruşturması: Kanuni süreci derhal başlatmıştır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Almanya merkezli DW hakkında açıklama yaptı.

"Üst Kurulumuz yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır."
diyen Şahin,
"Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.
" ifadelerini kullandı.
Şahin konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

"Her egemen devlette olduğu gibi ülkemizin de yayıncılık alanında Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları vardır. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yayıncılar yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı otoritesi olarak radyo ve televizyon kuruluşlarını, internet ortamından yayın yapan mecraları düzenlemekte ve denetlemektedir. Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.

Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir.

Üst Kurulumuz gelişmeleri ve ilgili yayıncının tüm haberlerini yakından takip ederek, yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK yayın lisanslarını iptal etmişti: Başvuruda bulunmayacağız

RTÜK, haziran ayında, yayın lisansı almayan DW ve ABD merkezli VOA (Amerika'nın Sesi) isimli haber sitelerine erişim engeli getirmişti.

İki kurum RTÜK'ten kendilerine yapılan uyarıya karşı başvuruda bulunmayacaklarını duyurmuştu.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#RTÜK
#Ebubekir Şahin
#Deutsche Welle
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