Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı: Hastane katliamını 'sığınağa dönmüştü' deyip aklamaya çalıştı

Sky News, hastane katliamı gerçekleştiren İsrail'in adını yazamadı.
Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.
İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.
Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı
İngiltere merkezli Sky News, hastane katliamını duyurduğu haberinde 'İsrail' kelimesini kullanmayıp işgalcileri aklamaya çalıştı.