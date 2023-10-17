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Dünya

Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı: Hastane katliamını 'sığınağa dönmüştü' deyip aklamaya çalıştı

İşgalci İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi vurdu. İlk belirlemelere göre en az 500 kişi hayatını kaybetti. İngiltere merkezli Sky News, hastane katliamını duyurduğu haberinde 'İsrail' kelimesini kullanmayıp işgalcileri aklamaya çalıştı. Sunuculardan biri, hastanenin meşru hedef olduğunu ima edip, "Son günlerde bir sığınağa dönüştü" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
21:18 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Sky News, hastane katliamı gerçekleştiren İsrail'in adını yazamadı.

Sky News, hastane katliamı gerçekleştiren İsrail'in adını yazamadı.

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.



Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı

İngiltere merkezli Sky News, hastane katliamını duyurduğu haberinde 'İsrail' kelimesini kullanmayıp işgalcileri aklamaya çalıştı.

Hastane katliamını 'sığınağa dönmüştü' deyip aklamaya çalıştı

Yayına konuk olan sözde Ortadoğu uzmanı Alistair Bunkall, hastanenin meşru hedef olduğunu ima edip,
"Son günlerde bir sığınağa dönüştü"
ifadelerini kullandı.
Bunkall,
"İsrail ordusu, füze deposunu mu vurdu yoksa doğrudan ya da yanlışlıkla hastaneyi mi vurdu, araştırıyor."
ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...





#İsrail
#Filistin
#Sky News
#Hastane Katliamı
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