RTÜK'ten aralarında FOX ve Halk TV'nin de yer aldığı beş kanala ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü belirtildi.

Üst Kurul'un öncelikle FOX televizyonuna ait dosyayı incelediği aktarılan açıklamada, sunucu Selçuk Tepeli'nin 3 farklı haberdeki ifadelerinin yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Tepeli'nin ifadelerinin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılarak FOX TV'ye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Tele 1'e dört farklı müeyyide

Açıklamada, Üst Kurul'un Tele 1 kanalına da "5. Boyut" program konuğu Mehmet Tezkan ve "Gün Başlıyor" program sunucusu Can Ataklı'nın sözleri nedeniyle idari para cezası uyguladığı ifade edildi. Tele 1'e ayrıca "Türkiye'nin Gündemi" programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildiği aktarıldı.

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Üst Kurul'un Tele 1'de "Gün Ortası" haber bültenindeki yayına ilişkin bir dosyayı daha incelediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bir konuşmasının canlı yayınla verilmesi esnasında dile getirilen sözler ile konuşma sırasında geri plandaki topluluğun attığı sloganların, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerinin ihlal ettiği, bunların Türk toplumunun milli değerlerini aşağılayıcı ve kurum ile kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu kanaatiyle yayıncı kanala idari para cezası uygulandı."

RTÜK'ün aynı konuşmanın canlı yayını için KRT televizyonuna da idari para cezası müeyyidesi uyguladığı bildirildi.

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Halk TV'nin iki dosyası incelendi

Üst Kurul'un Halk TV'de yayınlanan "İki Yorum" programında Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun kullandığı ifadelere ilişkin dosyayı da incelediği aktarılan açıklamada, "RTÜK, bu ifadelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, Üst Kurul'un Halk TV'ye "Görkemli Hatıralar" programından dolayı da ceza verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yayında CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen 'Cemo' isimli şarkının Grup Yorum'un DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davanın iddianamesine 'terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmek' iddiasıyla dahil edildiği tespit edilerek, ilgili yayın nedeniyle yayıncı kuruluşa program durdurma ve idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı."

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Üst Kurul'dan iki ayrı yaptırım da TV 100'e

Açıklamada, Üst Kurul'un TV 100'ün "Var Odası" programında, yayın ilkeleri arasında yer alan "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdiği vurgulanarak, kanala idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Aynı kanalda "Şimdi Konuşalım" programında "YPG'ye Türkiye üzerinden silah götürüldüğüne" ilişkin ifadelerin yer aldığına dikkat çekilerek, bunların doğruluk ve gerçeklik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle kanala idari para cezası verildiği aktarıldı.

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